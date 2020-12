LA SPEZIA- Venerdì 4 dicembre (ore 21:15) inizierà il corso di astronomia di base del GAD 2020/2021. E’ un corso adatto a tutti, e destinato a chi vuole iniziare un proprio percorso di astronomia e anche a chi vuole approfondirne i temi, a chi non ha mai osservato il cielo, a chi vuole partecipare personalmente all’attività di divulgazione, didattica e ricerca astronomica.

Nel corso si parla di telescopi, stelle, sistema solare, pianeti extrasolari, galassie, distanze, fotografia astronomica, cosmologia. Il corso comprende anche le attività al Planetario e osservazioni con i telescopi del GAD.

Per partecipare al corso (e anche a tutte le attività del GAD) è sufficiente fare una richiesta di iscrizione alle attività del GAD e versare un contributo minimo di 50 euro, valido per un intero anno. I partecipanti infatti possono partecipare a tutte le attività, alle osservazioni ai telescopi, ricevere assistenza tecnica per uso di telescopi, fotografia astronomica, alle ricerche e qualsiasi altro tipo di attività del GAD nel corso dell’anno.

Il “Corso di astronomia di base” sarà effettuato, per ora in modalità telematica, e successivamente in aula al Nautico, al Planetario del Nautico e al Parco delle Stelle dove sta per nascere l’Osservatorio Astronomico del GAD.

Per effettuare la richiesta di partecipazione o di informazioni, inviare una mail a info@astronomiadigitale.com .

Il Corso Astronomia di base 2020 ha questo calendario:

Venerdì 4/12/2020 21,15 “Corso Astronomia di base:” I telescopi: cosa sono e come si usano”

venerdì 11/12/2020 21,15 “ Il mio primo telescopio… cosa, come , dove scegliere…”

venerdì 18/12/2020 21,15 Corso Astronomia di base ” Visita guidata al Planetario ” (i movimenti apparenti del cielo)

2021

venerdì 15/1/2021 21,15 Corso Astronomia di base: Principali tappe nella storia dell’astronomia (prima parte)

venerdì 22/1/2021 21,15 Corso Astronomia di base: Principali tappe nella storia dell’astronomia (seconda parte)

venerdì 29/1/2021 21,15 Corso di astronomia di base: Il Sole e le altre stelle

venerdì 5/2/2021 21,15 Corso Astronomia di base: “Il sistema solare: i pianeti”

venerdì 12/2/2021 21,15 I satelliti di Giove

venerdì 19/2/2021 21,15 L’astronomia con un binocolo

venerdì 26/2/2021 21,15 Corso Astronomia di base: “I corpi minori del sistema solare”

venerdì 5/3/2021 21,15 Corso di astronomia di base: Astrofotografia amatoriale

venerdì 12/3/2021 21,15 Corso di astronomia di base: Astrofotografia amatoriale (seconda parte)

venerdì 19/3/2021 21,15 Corso di astronomia di base: I pianeti extrasolari

venerdì 26/3/2021 21,15 Curiosità sui buchi neri…

venerdì 9/4/2021 21,15 osservazione

venerdì 16/4/2021 21,15 La geofisica per lo studio dei vulcani sottomarini (Filippo Muccini – INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

venerdì 23/4/2021 21,15 Missioni lunari

venerdì 30/4/2021 21,16 La strumentazione della Stazione Spaziale Internazione (ESA)

venerdì 7/5/2021 21,15 Corso Astronomia di base: “Le galassie: origine e distanza”

venerdì 14/5/2021 21,16 osservazione

venerdì 21/5/2021 21,15 “La radioastronomia: la storia, le scoperte, i personaggi e….gli AGN”.

venerdì 28/05/2021 21,15 Corso di astronomia di base: Il big bang e le teorie alternative (prima parte)

4/6/2021 21,16 Corso di astronomia di base: Il big bang e le teorie alternative (seconda parte)

venerdì 11/6/2021 21,15 Corso di astronomia di base – Osservazione con i telescopi

venerdì 18/6/2021 21,15 Corso di astronomia di base – Osservazione con i telescopi

venerdì 25/6/2021 21,15 Corso di astronomia di base – Osservazione con i telescopi

venerdì 02/7/2021 21,15 Corso di astronomia di base – Osservazione con i telescopi

sabato 9/7/2021 21,15 Corso di astronomia di base ossevazione con i telescopi (Saturno e Giove)

venerdì 16/7/2021 21,15 Corso di astronomia di base: Osservazione e degli oggetti del cielo profondo

giovedì 12/8/2021 22,00 La notte delle stelle cadenti – visibili Giove, Saturno, e altri oggetti del cielo estivo.

Per vedere tutte le altre attività del GAD, oltre ai corsi, si può visualizzare il sito web agli indirizzi:

www.astronomiadigitale.com

calendario di tutte le attività:

http://www.astronomiadigitale.com/index.php/gad-sp/attiv-la-spezia/all.html

pagina facebook:

https://www.facebook.com/GADspezia

posta elettronica:

info@astronomiadigitale.com