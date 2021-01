Prende il via il 18 gennaio, il 1°appuntamento della Digital Talent Week 2021, il programma annuale di fiere digitali del lavoro, organizzato da CVing, realtà italiana digitale focalizzata in servizi di digital recruiting.

Questo primo evento virtuale è dedicato alla GenZ, i giovani under 25, diplomati e neolaureati, in cerca di opportunità per l’avvio di una carriera e della propria crescita professionale.

L’evento che si tiene esclusivamente online sulla piattaforma integrata di CVing sino al 24 gennaio, vanta la partecipazione di 20 aziende nazionali e internazionali, con oltre 300 opportunità di lavoro per 100 posizioni aperte disponibili. Le figure più ricercate spaziano dal contabile junior a figure con competenze digitali più tecniche come ux/ui designer.

Attraverso una mappa digitale interattiva live, tutti i candidati che accederanno all’evento virtuale, registrandosi al link www.digitaltalentweek.com potranno muoversi all’interno dei 20 stand virtuali delle aziende presenti, scoprirne i profili aziendali e i contenuti di employer branding messi a disposizione, consultare le posizioni aperte, candidarsi e sostenere video colloqui di selezione in modalità esclusivamente on demand. Questa modalità permette ai candidati di registrare da remoto, tramite smartphone, pc o altro device, in qualsiasi momento e luogo, la propria video intervista online, che i recruiter potranno successivamente visionare e valutare direttamente dalla stessa piattaforma messa a disposizione da CVing.

Alessandro Loggi, Sales & Marketing Director di CVing ha dichiarato: “La Digital Talent Week è il primo programma di fiere 100% digitali che nasce con l’intento di mettere in relazione aziende e talenti, sfruttando il potenziale senza eguali dell’innovazione digitale e mettendolo al servizio completo del recruiting”.

Ad aprire la settimana della Digital Talent Week, il 18 gennaio alle 16.30, un webinar dedicato alla GenZ e al mondo del lavoro, che vede coinvolti Roberta Bullo, Direttore Itinere, Divisione Umana S.p.A; Ulrike Sauerwald, Responsabile Ricerca & Knowledge Management, ValoreD; Alvise Biffi, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Lombardia, Matteo Faggin, Direttore Generale SMACT Competence Center e Andrea Simeoni, General Manager 3DZ, oltre a Davide Dal Maso, Social Media Coach, Forbes Under 30, classe ’95.

La Digital Talent Week è un evento inclusivo, che grazie alla sua natura digitale, abbatte qualsiasi barriera spazio-temporale, promuovendo e ampliando le possibilità di recruitment di ogni candidato a fronte delle diverse abilità.

Per registrarsi e partecipare alla Digital Talent Week: www.digitaltalentweek.com