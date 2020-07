Il Sestriere Film Festival raggiunge doppia cifra tagliando il traguardo dei 10 anni! Si svolgerà da sabato 1 a sabato 8 agosto 2020 con ingresso libero e capienza ridotta a max 200 posti in sala per motivi di sicurezza sanitaria.

Per venire incontro alle esigenze del pubblico i film, ad eccezione di THE DAWN WALL, saranno visibili in contemporanea in streaming su YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCl5d1f4J0mbPXqCyHqQsUSw?view_as=subscriber

Organizzata dall’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Comune di Sestriere ed il Consorzio turistico Via Lattea, la manifestazioneevidenzia la grande importanza che la montagna riveste in quanto portatrice di significati quali memoria, lavoro e identità. Con il Festival, Sestriere si trasforma nella capitale internazionale della montagna, luogo di incontro per alpinisti, appassionati, registi e fotografi.

“Dieci edizioni del Sestriere Film Festival – commenta il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – testimoniano quanto la kermesse sia entrata a far parte della storia di Sestriere. Una storia che riflette ed esalta le imprese compiute nelle terre alte da specialisti della montagna, impegnati in spedizioni ai limiti della sopravvivenza, raccontando anche, più semplicemente, gesti e momenti che fanno parte della vita quotidiana delle popolazione che vivono in alta quota. Ringrazio Roberto Gualdi, presidente del Sestriere Film Festival, per aver puntato sul nostro comune per lanciare questa rassegna che, in un momento decisamente particolare per tutti noi, siamo riusciti a confermare anche quest’anno come segno di fiducia e speranza per il futuro”.

L’iniziativa, dedicata alla promozione della montagna e del cinema d’alta quota, ogni anno riscuote un grande interesse di pubblico e mediatico, presentando i migliori documentari, fiction e cortometraggi che hanno per scenario montagne e regioni estreme del mondo e raccontano il rapporto affascinante e complesso tra uomo e natura, promuovendo la conoscenza e la difesa dei territori, approfondendo i legami con popoli e culture, celebrando le grandi e piccole imprese alpinistiche e degli sport di montagna.

Il Festival si chiuderà, come ogni anno, con il Concerto SPIRIT al Rifugio Alpette domenica 9 agosto alle 11,30. “CAMMINA CON IL FESTIVAL” continuerà anche quest’anno, ogni mattina dal 2 al 9 agosto, con l’accompagnamento di una Guida alpina e di un Istruttore di nordic walking.

Il link al programma: https://www.montagnaitalia.com/pdf_SESTRIERE/2020/programma.pdf

Nota importante – Ricordiamo alcune norme da seguire durante il Festival. Apertura Cinema Fraiteve al pubblico alle ore 20.00. Ingresso massimo 200 persone. Non sarà obbligatorio l’uso delle mascherine durante la proiezione, ma lo è all’entrata, all’uscita o se si va ai servizi. Sarà mantenuta la distanza di un metro (due sedili) tra chi non è convivente o faccia parte dello stesso nucleo familiare. All’entrata ognuno dovrà lasciare le proprie generalità (nome | cognome | cell.) che verranno conservate per 15 giorni. Non è possibile prenotare il posto in sala.