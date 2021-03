LA SPEZIA- L’associazione A.I.D.E.A. La Spezia APS inaugura, in collaborazione con la Libreria Ricci, il proprio ciclo di incontri online “Autori Ospiti” dando il benvenuto a Silvia Ferrari, autrice del nuovo libro “Oltre la crisi della Memoria. Primo Levi: una storia intellettuale della testimonianza della Shoah” (ed. Mimesis/ Le Carte della Memoria).

Silvia Ferrari, scrittrice, dottore di ricerca in Filosofia, classe 1987, ha scritto numerosi saggi sul tema della testimonianza e dell’esperienza concentrazionaria. Ha voluto dare voce a uno dei testimoni più autorevoli dell’Olocausto, un grande della letteratura italiana.

Il libro è una ricostruzione del processo testimoniale di Primo Levi per comprendere la trasformazione del ricordo e far fronte ad un futuro in cui la memoria non avrà più testimoni.

Presenterà per A.I.D.E.A. la Prof.ssa Cinzia Forma, docente di lingue classiche; discuterà con l’autrice la giornalista Chiara Tenca.

L’incontro avverrà sulla piattaforma GOOGLE MEET.

L’invito è aperto a tutti.

Per partecipare, nel giorno e orario prestabilito,

collegarsi all’indirizzo: https://meet.google.com/qpj-rtia-seg

CODICE MEET: qpj-rtia-seg