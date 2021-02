LA SPEZIA- Aidea informa che sono aperte le iscrizioni all’esame CILS di lingua italiana, sessione del 15 aprile 2021 per il livello B1 cittadinanza, indispensabile per ottenere la cittadinanza italiana.

Gli interessati dovranno recarsi presso la segreteria Aidea, via Persio 27, La Spezia, per compilare il modulo di adesione all’esame, versare all’Università per stranieri di Siena la tassa di esame e fornire copia del documento di identità. La data di chiusura prevista per le iscrizioni all’esame è fissata per il 12 marzo 2021.

Per superare gli esami di lingua per la cittadinanza non è necessario aver seguito un corso specifico ma è importante possedere una buona preparazione sia nello scritto che nell’orale. Pertanto per poter superare l’esame può essere necessaria una formazione (o semplicemente un ripasso) incentrato più su alcuni aspetti che altri. Per questo motivo offriamo, per la preparazione all’esame CILS (anche on line), un incontro conoscitivo di 15 minuti dove si valuterà la preparazione e si potrà scegliere l’eventuale percorso di apprendimento adatto con simulazione delle prove di esame.

Nella settimana sono previsti altri appuntamenti:

Corsi di inglese, francese, spagnolo, russo, giapponese, arabo per lo più on line. I corsi si attiveranno con almeno 5 iscritti. Possibilità di lezioni individuali in presenza

Storia dell’arte, letteratura, storia e filosofia corsi on line gratuiti per gli associati.

Prossima attuazione di corso di informatica il mercoledì mattina.

Orari presso la sede Aidea.

Per le esigenze sanitarie legate al Covid, e per garantire il distanziamento, è necessario prenotarsi per l’iscrizione; è sempre indispensabile la mascherina.

I corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 – tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org

Corsi istituzionali riservati ai soci. associandoti potrai partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese

AIDEA LA SPEZIA: #laculturanonsiferma