SALSOMAGGIORE – Le strade di Mangiacinema – Festa del cibo d’autore e del cinema goloso e dei Gemelli Ruggeri e di Stefano Disegni si incrociano nuovamente. Questa volta i due attori bolognesi e l’artista romano riceveranno il Premio Mangiacinema Pop sabato 19 settembre nella speciale serata “Lupi solitari, arabe fenici e matrjoske”, alle Terme Berzieri, nell’ambito della settima edizione del Festival ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, che si svolgerà nella città termale dal 16 al 23 settembre. L’evento sarà condotto da Franco Dassisti, autore de “La rosa purpurea” su Radio 24.

40 ANNI DA GEMELLI RUGGERI (E UN POP)…

Nel 2014 Mangiacinema ha avuto tra i suoi ospiti Pupi Avati e StefanoDisegni. Pupi, insieme al fratello Antonio (che con lui sarebbe poi stato protagonista del Festival di Salsomaggiore nel 2018), è il produttore di “Sposi” (1987). È anche sceneggiatore di questo film, con cinque registi, nel quale Luciano Manzalini e Eraldo Turra (i veri nomi dei Gemelli) interpretano l’episodio più poetico, diretto da Luciano Manuzzi. Disegni, invece, è stato tra gli autori dei programmi “Lupo solitario” e “L’araba fenice”, dove i Ruggeri erano i corrispondenti tv dello Stato di Croda.

La loro carriera inizia con il gruppo Gran Pavese Varietà, di cui facevano parte anche Vito (ospite della giornata di apertura di Mangiacinema 2015, poi tornato nel 2018) e Syusy Blady, ospite d’onore della serata di chiusura di Mangiacinema 2017, nell’edizione dedicata a Fellini. In quella serata fu proiettato “La voce della Luna”, il cui ruolo femminile più importante è proprio della Blady e nel cui cast ci sono Turra e Manzalini (anche se la sua parte fu tagliata).

Sempre nel 2017 il Premio Mangiacinema – Creatore di Sogni è andato a Maurizio Nichetti ed è stato proiettato “Luna e l’altra”, dove recitano entrambi. Senza dimenticare i registi bolognesi Marco Melluso e Diego Schiavo (con i quali è nato dodici mesi fa il Premio Mangiacinema Pop): nel 2018 hanno presentato a Salsomaggiore “La Signora Matilde”, con Manzalini protagonista; nel 2019 “Il conte magico”, con entrambi protagonisti. Lo scorso anno i Gemelli Ruggeri celebravano 40 anni di carriera, ma si sono prestati a premiare i “loro” registi. Ora, con il loro placet, Mangiacinema celebra i loro 40 anni di carriera (e un Pop)…

L’AMMAZZAFILM TORNA A MANGIACINEMA: PER FINIRE IL LAVORO

Sulla pagina Facebook di Stefano Disegni si legge: “Conosce almeno altri 26 segreti di Fatima, è una rockstar biologica e sa muovere le orecchie”. Sul fatto (nel suo caso si potrebbe anche dire “Quotidiano”) che sia una rockstar biologica, non ci sono dubbi: su YouTube c’è un suo bellissimo concerto, con il gruppo Il Disordine, che si apre con il brano “Mannaggia Alberto Sordi”. Brano da riscoprire con lui quest’anno, nel centenario di Albertone (al quale fu dedicato Mangiacinema 2016), per il suo ritorno al Festival di Salsomaggiore.

Tra satira e comicità, la consegna del riconoscimento sarà a staffetta: a premiare i Ruggeri saranno Melluso e Schiavo, mentre i Gemelli premieranno Disegni. Storia della televisione e del cinema si intrecceranno, tra Croda e lo Scrondo, tra tavole satiriche, cabaret, canzoni e invenzioni irresistibili.

Sei anni fa, a Mangiacinema, Disegni parlò del suo “Cinema Disegnato” (su “Ciak” specialmente), di “Cuore” (indimenticabile settimanale di resistenza umana, di cui fu anche direttore), del libro “L’ammazzafilm” e di tante altre passioni, in una domenica nella quale dialogò con il compianto fumettista salsese Ade Capone. Stavolta, portando anche il libro più recente (“L’ammazzafilm è tornato. Per finire il lavoro”), potrebbe presentarsi con la sua armonica (eh sì, è anche armonicista) e svelare alcuni dei segreti di Fatima. Una serata tutta da inventare? No, da Disegnare…

I PARTNER DI MANGIACINEMA E MANGIAMUSICA 2020

Main partner della settima edizione di Mangiacinema (che ospiterà al proprio interno anche la quinta edizione di Mangiamusica) è Gas Sales Energia. Tra i media partner, Film Tv, Radio 24 (con il programma “La rosa purpurea” di Franco Dassisti, da sempre al fianco di Mangiacinema fin dalla prima edizione del 2014), Gazzetta di Parma, Italia a Tavola, Gusto24H. Il Festival si svolge con il sostegno di Comune di Salsomaggiore Terme, Consorzio Terme Berzieri e Cinema Odeon.

I Premi Mangiacinema 2020 sono opera dell’artista Lucio Nocentini.