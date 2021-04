LA SPEZIA- Dall’olio al vino, dal pesce ai muscoli, dai formaggi al miele, sono questi i prodotti del territorio scelti per accompagnare le riprese del “Bike In” programma televisivo dedicato al ciclismo slow che approda in provincia della Spezia: un progetto volto a valorizzare e far conoscere a 360° il territorio spezzino, assieme alle produzioni di punta che scandiscono e disegnano il paesaggio della provincia.

È quanto afferma Coldiretti La Spezia in occasione della presentazione, presso la passeggiata Morin della Spezia, di piatti e prodotti protagonisti che hanno partecipato con degustazioni durante le riprese organizzate dal Comune della Spezia sul territorio e che prossimamente saranno trasmesse su canali nazionali sportivi.

“Nel nostro territorio – affermano il Presidente di Coldiretti La Spezia Sara Baccelli e direttore Provinciale Francesco Goffredo – nessun settore è a sé stante e l’unione di ambiti diversi, come in questo caso, sono sempre ottime opportunità per realizzare promozioni che descrivano a tutto tondo la provincia. Attraverso tali unioni, si riesce poi a far conoscere a un numero sempre maggiore di persone, la nostra agricoltura e pesca, settori che, purtroppo, stanno subendo ingenti danni indiretti a causa della pandemia e conseguente chiusura canale Ho.re.ca, riduzione del turismo e difficoltà nel commercio. Ma proprio perché, nonostante tutto, le imprese non si sono mai fermate, abbiamo voluto dare uno spaccato delle produzioni di punta grazie alla collaborazione dei nostri imprenditori – testimoni, dal Consorzio Pescatori Sapori di Mare e di Terra, Coop Mitilicoltori, az.agr. Spagnoli, Cooperativa Casearia Val di Vara, azienda Lucchi & Guastalli”.