LA SPEZIA-Il 20 gennaio, sul canale Web La Spezia TV si è svolto il Convegno on line “Affrontiamo la terza ondata: consigli utili per la sicurezza”, organizzato in maniera congiunta da FIDAPA BPW ITALY – Sezione della Spezia, dal LIONS CLUB ROVERANO e da INSH (Italian Network for Safety in Healthcare), con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia e del Comune della Spezia, della Consigliera Provinciale di Parità e della Consulta provinciale femminile.

Dopo i saluti del “Padrone di casa”, Dott. Pierluigi Peracchini, Sindaco della Spezia, e del Presidente del Consiglio della Regione Liguria, Dott. Gianmarco Medusei, sono intervenuti il Governatore del Distretto Lions 108IA2, Dott. Andrea Corsi, il Presidente INSH, Professore Vittorio Fineschi ed infine, per FIDAPA, la Dott.ssa Luisa Monini, Responsabile della Task Force Salute di Genere e Disabilità – BPW ITALY e della Task Force Health/Wellbeing – BPW International,

Si sono alternate nella conduzione e nella presentazione dei relatori, la Dott.ssa Elisa Romano, Presidente della Sezione FIDAPA della Spezia e Mirella Orgallo, Presidente del LIONS CLUB ROVERANO.

I relatori intervenuti hanno trattato con grande competenza i seguenti temi:

Concetti generali sulla sicurezza in Sanità – Prof. Riccardo Tartaglia, Clinical Risk Manager, Presidente Onorario INSH

Nuovo Coronavirus: il punto sui vaccini e la loro importanza nella prevenzione – Dott.ssa Alessandra Bertone, Medico Igienista, Socia Lions Club Roverano

Distanziamento, mascherine, igiene delle mani…: ogni misura è importante – Dott.ssa Micaela La Regina, Clinical Risk Manager, Vicepresidente INSH

Il rapporto con il Medico di Medicina Generale – Dott.ssa Cristina Rossi, MMG, Socia FIDAPA La Spezia e Socia Lions Club Roverano; Dott.ssa Linda Messini, MMG, Segretaria Sezione FIDAPA La Spezia

Il ruolo della comunicazione nella gestione della pandemia – Dott.ssa Michela Tanzini, Patient Safety Manager, Socia INSH

Pandemia e conseguenze psicologiche: gestione dello stress e resilienza – Dott.ssa Biancaluna Renzoni, Psicologa e Psicoterapeuta, Centro Clinico EMD

Regista dell’evento, svoltosi sul canale Web di SPEZIATV, il bravissimo Jean Pierre Tassora.

Durante la diretta si sono registrate oltre 4500 interazioni.

Per tutti coloro che non hanno potuto seguire live il webinar si consiglia la visione della registrazione: