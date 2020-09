SPELLO – Le Acque ai Fiori di Spello raccontano i 3 momenti dell’Infiorata, la festa nata ai primi del Novecento per celebrare il Corpus Domini. Per lunghi mesi le famiglie del luogo lavorano duramente, ma appassionatamente, per la preparazione di questi straordinari tappeti fioriti, che colorano e profumano le vie del suggestivo borgo umbro.

Nascono così, da un’idea di Andrea Gamba, queste tre inebrianti fragranze che regalano un’emozione fiorita, rigorosamente Made in Italy, per mantenere tutto l’anno le sensazioni, le immagini e i profumi evocativi dell’Infiorata. “I tre profumi – spiega Andrea – non raccontano una cittadina, bensì un suo momento speciale”.

Fioritura, eau de parfum: le note rosse dei papaveri, il bianco dolce della camomilla, il giallo pungente dei fiori di lenticchia e il blu del fiordaliso si mischiano alle note verdi e fresche diffondendo questo profumo che racconta i colori e le straordinarie fioriture nelle valli Umbre.

Raccolta, eau de parfum: le prime note dolci dei fiori ormai maturi. La loro raccolta e preparazione.

La tradizione custodita e trasmessa di generazione in generazione grazie alle mani esperte delle donne del luogo. Questo è il magico momento della raccolta.

Infiorata, eau de parfum: la festa, il borgo, la tradizione. Il profumo del paese si mescola all’odore speziato degli olivi e a quello dolce dei petali dei fiori che nella notte del corpus domini diventano

i colori dei disegni creati dalle sapienti mani degli Infioratori.

Claudia Bertanza, redattrice di LaSpeziaOggi e scrittrice, ha scelto Infiorata, un’acqua vibrante e dinamica, dall’identità olfattiva fresca e moderna. Note di testa: bergamotto e agrumate; note di cuore: fiori d’arancio, cardamomo, olivo e quercia; note di fondo: non speziate.

Le Acque ai Fiori di Spello, raffinate ed avvolgenti, hanno riscosso un immediato successo, il che ha permesso l’apertura di tre negozi monomarca (due a Spello ed uno ad Assisi). Le linee (eau de parfum, bagnodoccia, crema corpo, crema mani, sapone naturale) possono essere acquistate presso i rivenditori selezionati o sul sito www.acquadispello.it. Potrete comporre anche eleganti confezioni regalo, con uno o più prodotti.