LA SPEZIA- “Finalissima” tutta perugina, tra il vincitore Stefano Baldoni (attualmente tesserato però col Tc Cagliari) e il suo concittadino ex nazionale Under 18 Francesco Passaro, a quel Memorial “Roberto Merani” che a S. Venerio ha adeguatamente commemorato uno dei dirigenti storici del Circolo Tennis Spezia.

<Livello del torneo da Future> commentava alle battute finali il Giudice arbitro Antonella Finazzi, appariva soddisfatto lo stesso figlio di Merani, quell’ Enrico ch’è stato tanto prezioso in sede organizzativa.

Il 23nne Baldoni s’è imposto in finale per 6-4 / 4-6 / 7-5, in semifinale aveva superato Furlanetto, mentre Passaro aveva eliminato Maestrelli; direttore di gara internazionale, per l’occasione, con Alessandra Zanchetta.

<Una finale in linea – sosteneva al termine il presidente del Cts Alessandro Caporilli – con la bontà in campo di tutta la competizione, il bel tempo ha fatto il resto, alla fine non poteva andar meglio alla faccia delle stesse complicazioni che il Covid sta creando in provincia: organizzazione e sicurezza non sono di certo mancate>.

Ora avanti col circuito amatoriale nazionale Tpra, limite 4.2 sia nel maschile che nel femminile, che a San Venerio torna nel prossimo fine settimana…

Andrea Catalani