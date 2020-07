LEVANTO- Ecco il primo rinforzo del Levanto in vista della stagione sportiva 2020/21. Dal Canaletto Sepor arriva niente meno che il capitano Matteo Marozzi, classe 1992, di Rebocco.

<Sono contento d’arrivare a un Levanto – questa la sua prima esternazione a operazione appena conclusa – che come società mi è sempre piaciuta come il suo stesso pubblico. Non dimenticherò mai tuttavia la decina abbondante d’anni trascorsi, fra il settore giovanile e poi le due “tranche” dell’esperienza da “adulto”, in un Canaletto che (tra Prima Categoria e Promozione) è stato la mia vita calcistica al di là del breve passaggio alla Tarros Sarzanese e dell’anno e mezzo trascorso in Eccellenza al Valdivara; anche nell’ultimo campionato, al momento del “lockdown”, eravamo lanciatissimi in seconda posizione: nella scia della capolista Cadimare>.

Non solo, ma in quanto s’è giocato dello scorso campionato, Matteo ha anche segnato tre gol. In fondo a suo tempo era pur sempre un centrocampista. A Levanto andrà con ogni probabilità a costituire la coppia centrale della difesa levantese, insieme a Simone Bertano, giacché Davide Mozzachiodi sembra effettivamente in partenza.

<Così – commenta in merito il direttore sportivo biancoceleste Jacopo Corsano – la nostra retroguardia dovrebbe essere a posto. Non dimentichiamo che Marozzi era la colonna di quella che, al momento dello “stop” a causa della pandemia, era la miglior difesa del Girone B del campionato di Promozione. E la nostra campagna di rafforzamento è appena partita…>.

Andrea Catalani