BRUGNATO – A Brugnato 5Terre Outlet Village il prossimo sarà un grande weekend per tutti gli amanti dello shopping, della moda e della musica dal vivo, con la partenza dei Summer Sales e la prima data delle Jazz Nights, la rassegna musicale dedicata alle atmosfere magiche del jazz e dello swing. In occasione delle esibizioni in calendario per le Jazz Nights, l’Outlet Village resterà aperto fino alle 23, trasformandosi in un luogo di incontro e shopping, dove poter passare in tutta sicurezza serate di relax e intrattenimento, perfetto per prolungare il rientro dal mare e riscoprire il piacere della musica dal vivo.

Ad inaugurare il festival, sabato 1° agosto, a partire dalle 21.00, l’esibizione del Boris Savoldelli Trio, il progetto capitanato da Boris Savoldelli, celebre vocal performer definito dalla stampa musicale “voce orchestra”, che unisce le sue eclettiche doti canore al violino di Stefano Zeni ed al violoncello di Marco Remondini, in un viaggio sonoro dal titolo “Mutanti Musicali”, fatto di citazioni classiche, jazz, pop, rock, fino ad arrivare alla world music. Un appuntamento davvero imperdibile con la musica live sotto le stelle.

Per assistere al concerto, a ingresso gratuito, sarà sufficiente ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area del concerto. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.

L’avvio dei Summer Sales, con la possibilità di fare acquisti con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet, diventa anche un’ottima occasione per scoprire i nuovi brand che hanno recentemente inaugurato i propri negozi: 1° Classe Alviero Martini, Malo, Outly, Sartoria Italiana – Massimiliano Sorvino e General Store U.S.A., con i suoi marchi Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Schott NYC.