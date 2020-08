LA SPEZIA- Uno dei passatempi preferiti dagli studenti universitari è sicuramente andare al cinema, ma spesso i prezzi dei biglietti scoraggiano (soprattutto i fuorisede) a frequentare assiduamente le sale.

Per fortuna, molti cinema hanno provveduto ad avvicinare gli studenti grazie a delle promozioni a loro dedicate.

IL Nuovo La Spezia è uno di questi e la promozione si allarga a Piazza Europa, infatti venerdi 7 agosto alle 21.30 con il ritorno del Cinema sotto le stelle con il fim Yesterday gli studenti universitari entrano in due con un solo biglietto.

Vediamo nel dettaglio come funziona questa promozione : è necessario presentarsi al botteghino con un documento che attesti lo status di studente: una ricevuta di tassa pagata, un libretto universitario oppure una tessera di riconoscimento rilasciata dall’ateneo. Dopo aver mostrato la documentazione, si accede in due con un biglietto alla proiezione

( la seconda persona non è necessario che sia uno studente).

Yesterday, sulla musica dei Beatles si snoda in una commedia divertente, piacevole e originale con personaggi simpatici. Due ore trascorse con il sorriso sulle labbra.