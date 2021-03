LA SPEZIA- Le Terrazze si unisce all’iniziativa di Coop e ricorda la giornata dedicata alle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne dandone voce con il progetto “10 ragazze” di Francesca Isola che trasformerà, per una sera, 12 Centri Commerciali in un unico palcoscenico condiviso via streaming.

Lo spettacolo verrà trasmesso l’8 marzo, alle ore 21, in contemporanea sulle pagine Facebook e Instagram de Le Terrazze e dei 12 centri commerciali aderenti: L’Aquilone, Il Gabbiano, Le Serre, I Leudi, Le Lampare, Il Mirto, Centro Europa, Centro Bisagno, Corte di Mare, Centro Luna e Mondovicino.

Il monologo, accompagnato dalle musiche di Angelo Simonini, racconta le diverse personalità che convivono in ogni donna attraverso la storia di dieci irresistibili personaggi femminili, rappresentati con ironia e lucidità, una vera e propria spedizione nel cuore del “condominio interiore” delle donne per incontrare le diverse voci che animano le loro scelte, sia nella vita personale che in quella professionale.

Lo scopo del progetto è divertire, ma anche far riflettere sui modelli, gli stereotipi e i condizionamenti socio-culturali che influiscono sullo sguardo che le donne hanno verso sé stesse. Uno spettacolo dedicato a tutte coloro che non amano etichettare né farsi etichettare, che non si accontentano di riconoscersi in una definizione statica, ma vanno alla ricerca delle loro infinite possibilità.

Lo spettacolo è stato realizzato in piena sicurezza, dopo l’orario di chiusura nelle gallerie del Centro Commerciale L’Aquilone, trasformandolo per una sera in un Teatro, ricordando quanto sia importante che tutti i Teatri tornino ad essere aperti al pubblico e creando opportunità per artisti e tecnici dello spettacolo.

Grazie a questa iniziativa, i followers de Le Terrazze e degli altri 12 centri commerciali, avranno la possibilità di vivere una serata emozionante, divertente ed innovativa, resa possibile ancora una volta grazie al potente mezzo dei social network, canale sempre più diffuso in un periodo di distanziamento sociale.