PORTO VENERE- Dal 30 aprile al 2 maggio 2021 si realizzerà il “1° BioBlitz dell’Isola Palmaria“, una esperienza di Citizen Science finalizzata a segnalare il maggior numero di specie vegetali e animali incontrate, al fine di aumentare il patrimonio di conoscenze sull’isola.

Ciò è reso possibile dall’applicazione INaturalist, che dapprima aiuta nella determinazione, poi sottopone la stessa alla comunità di esperti per la sua conferma, quindi permette tutta una serie di analisi non solo divertenti (ad esempio scaturirà il rilevatore che ha effettuato il maggior numero di determinazioni …) ma anche scientificamente significative.

Ecco i dettagli dell’evento:

in abbinamento al servizio traghetti per la Palmaria attivato dal Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti per i giorni 30 aprile e 1 e 2 Maggio Legambiente La Spezia organizza il primo BioBlitz della Palmaria, assieme ad un gruppo di associazioni e movimenti impegnati nella tutela dell’Isola:

LIPU

Italia Nostra

CAI Sezione della Spezia

TAM Liguria Piemonte Val d’Aosta (Tutela Ambiente Montano)

Palmaria Si Masterplan NO!

Posidonia Porto Venere

Gruppo IWC La Spezia (Censimento uccelli svernanti acquatici)

Un BioBlitz è un evento cui tutti possono partecipare ma è rivolto soprattutto ai naturalisti e più in generale a coloro che hanno una certa esperienza nel riconoscimento di specie vegetali e/o animali.

Si tratta di visitare per un periodo definito l’Isola Palmaria e segnalare tramite una app dedicata (INaturalist) le varie specie incontrate, il tutto tramite una o più foto scattate al soggetto.

Non è obbligatorio riconoscere da subito le specie in quanto INaturalist ha una interessante funzione che permette di ricevere suggerimenti di determinazione tramite l’immensa banca dati a disposizione, ma ancora più interessante è il ruolo della community internazionale di esperti che intervengono a correggere gli errori e suggerire l’esatta determinazione.