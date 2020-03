Apre “Antica Roma. Le tecnologie che hanno reso grande un Impero”.

SARZANA- Gli antichi romani avevano un obiettivo: semplificare il più possibile la vita quotidiana per assicurare a tutti i cittadini un generale benessere. Per questo si sono dedicati, con esemplare perseveranza, alla costruzione di opere di pubblica utilità come acquedotti, arterie stradali, terme, fognature. Ma come fecero a realizzare queste opere poderose? Ovvero, sulla base di quali scoperte tecnico-scientifiche si è potuta sviluppare l’antica Roma? La mostra “Antica Roma. Le tecnologie che hanno reso grande un Impero” nasce proprio per dare risposta a questi interrogativi.

Protagoniste dell’esposizione – curata dalla cooperativa Earth – sono infatti le “macchine”: da quelle utilizzate nell’edilizia, ad esempio nella costruzione di ponti e acquedotti, a quelle belliche, utilizzate durante gli assedi, dalle tecnologie per facilitare gli spostamenti a quelle per misurare lo spazio e il tempo. Non mancherà un sezione dedicata all’abbigliamento e alle armature.

Le oltre 30 opere esposte, ricostruite fedelmente dall’artigiano fiorentino Gabriele Niccolai dell’azienda TeknoArt di Firenze, attraverso lo studio e l’analisi di reperti archeologici e testimonianze letterarie, come il De Architectura di Vitruvio, consentiranno di comprendere i principi tecnologici di funzionamento e la manovrabilità di tali macchine, grazie all’interattività di alcuni degli elementi esposti. Nella realizzazione di questi modelli, gli artigiani hanno utilizzato il più possibile gli stessi materiali che i Romani avrebbero utilizzato duemila anni fa: legno di abete bianco, faggio cosparso di pece vegetale (resina di pino rosso) per proteggere la superficie dalla intemperie e oli vegetali come solventi.

La mostra, ospitata alla Fortezza Firmafede di Sarzana, aprirà sabato 7 marzo e l’ingresso seguirà le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 in materia di contenimento del contagio da coronavirus, in particolare, verranno mantenute le distanze di sicurezza e di cortesia tra i visitatori sia davanti alla biglietteria che durante tutto il percorso di visita e nel bookshop.

