Al “Nuovo” in sala “Marriage Story”, in lingua originale con sottotitoli

LA SPEZIA- Continua la proposta del film in lingua originale con sottotitoli in italiano, il Nuovo La Spezia porta in sala Scarlett Johansson e Adam Driver protagonisti in “Storia di un matrimonio” con il recente premio Oscar a Laura Dern per la migliore attrice non protagonista. Uno straordinario film presentato all’ultimo festival di Venezia.

Marriage story ( Titolo Originale), racconta di un matrimonio che va in pezzi con le conseguenze che ne derivano, ma è anche una molto sentita e ben tratteggiata storia sulla forza che un matrimonio porta, anche andando in frantumi, alle persone che si erano unite.

Baumbach dirige con raffinatezza, cura geometrica e stile pungente la sua opera più matura, ambiziosa e malinconica, mettendosi a nudo e sfidando le convenzioni. Per merito di una sceneggiatura equilibrata, ben scritta, solida e ricca di sequenze e dialoghi efficaci, incalzanti, sinceri, la pellicola indaga nelle psicologie e nelle dinamiche di un amore al capolinea, di un divorzio che tira fuori il peggio da un uomo e una donna. E lo fa con una naturalezza impressionante nella sua crudezza, che sembra richiamare alcuni momenti della filmografia di Ingmar Bergman.

Orari

Lunedì 9 ore 19

Martedì 10 ore 15:30

Mercoledì ore 14:45

