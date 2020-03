Spezia, le palle… girano! Lo Spezia c’è, 44 punti e quarto posto

LA SPEZIA- Lo Spezia torna subito alla vittoria, sconfiggendo un modesto Pescara, visto al “Picco”. I ragazzi di mister Italiano riescono a superare gli abruzzesi dopo un primo tempo non eccezionale. Nella ripresa gli aquilotti hanno capitalizzato quanto avevano già creato nella prima parte del match. In campo c’è spazio un po’ per tutti: mister Italiano ruota alcune pedine e si vede, anche se alla lunga lo Spezia appare troppo superiore agli avversari. Terzi, Vignali, Mastinu e Galabinov fanno riposare altri compagni di squadra e così la rosa conferma la sua importanza di come sia competitiva. Certo in avanti si vede un altro gioco: il “bulgaro” appare in ripresa anche se mostra tutto un altro gioco rispetto al #panterone N’Zola tenuto a riposo. Alla fine comunque, quando i pescaresi non riescono più a difendersi, è lo Spezia a macinare gioco: Marchizza a sinistra con #soffione Bidaoui mette troppe volte in difficoltà gli abruzzesi che appaiono troppo rinunciatari anche se nelle loro fila si vedono notano diverse assenze. Maggiore poi con Matteo Ricci in mezzo al campo forma una coppia inossidabile, peccato per lo spezzino che litiga con il gol, mancandolo diverse volte.

Lo Spezia insomma c’è: quarto posto e raggiunti i 44 punti, un bel traguardo seppur volante. Il tutto “battezzato” dalla presenza di Max Guidetti, da queste parti un’autentica divinità pagana calcistica. Adesso la serie B come gli altri campionato va in “letargo” a causa del “Corona virus” e così per quasi un mese tutte le partite saranno giocate a “porte chiuse”: che peccato, ma vista l’emergenza nel nostro Paese. Lo Spezia pertanto già ad iniziare dalla trasferta di Castellamare di Stabia contro le “vespe” della Juve Stabia, disputerà la gara nel silenzio con gli spalti vuoti, idem al “Picco” contro l’Empoli del fresco ex mister Marino, staremo a vedere. Una gara alla volta e rotta in Campania per la sfida di domenica pomeriggio…#senonoraquando… forza Aquile!

Cristiano Sturlese

Advertisements