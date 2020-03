Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia le donne e l’arrivo delle Nuove Collezioni

BRUGNATO- Domenica 8 marzo Brugnato 5Terre Outlet Village celebra la Festa della Donna e l’arrivo delle nuove collezioni con una giornata speciale interamente dedicata allo shopping e al divertimento.

Dalle 11 alle 14, grazie alla Good Morning Promotion, tutti i visitatori dell’Outlet Village potranno infatti effettuare i propri acquisti e scoprire le novità delle collezioni primavera – estate usufruendo di sconti fino al 40% sul prezzo outlet su una selezione di articoli all’interno degli store che aderiscono all’iniziativa. Un’ottima occasione per rinnovare il guardaroba, seguendo i fashion trend della stagione, a prezzi davvero convenienti.

Inoltre, per la Festa della Donna, Brugnato 5Terre Outlet riserverà uno speciale omaggio floreale a tutte le donne che raggiungeranno il Centro nel corso della giornata, per festeggiare insieme l’importante ricorrenza.

Non solo shopping, ma anche tanto divertimento e musica. Per rendere ancora più unica la giornata, a partire dalle 15, tre postazioni Dj Set animeranno il Centro con un’accurata e divertente selezione musicale, per ballare e stare insieme.

Per permettere a tutti di raggiungere comodamente Brugnato 5Terre Outlet Village, nella giornata dell’8 marzo saranno disponibili navette gratuite in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca, Versilia. Per prenotare è sufficiente collegarsi al sito web www.shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.

Brugnato 5Terre Outlet Village è un innovativo Outlet Village che sorge in una delle aree geografiche più note al mondo e meta di turismo internazionale, tra Portofino e la Versilia, immerso nel verde della Val di Vara e nei dintorni del borgo medioevale di Brugnato, considerato uno tra i 100 borghi più belli d’Italia. Aperto nell’aprile 2014, l’Outlet Village è un insediamento commerciale con oltre 80 negozi, con ottima accessibilità e visibilità lungo l’autostrada A12 Genova – Livorno. Il Centro offre un vasto assortimento delle migliori griffe di moda e marchi sportswear, calzature, accessori e casalinghi e molto altro ancora a prezzi ridotti dal 30% al 70% tutto l’anno. Tra i brand presenti Baldinini, Borbonese, Conte of Florence, Enrico Coveri, Liu-Jo Uomo, Manila Grace, Marina Militare, Napapijri, Nike, New Balance, Pinko, Puma, Twinset, Elena Mirò, Timberland e molti altri. Brugnato 5Terre Outlet Village è un’esperienza unica che combina shopping a prezzo outlet, art e cultura e offre un ricco programma di eventi, escursioni e attività in sinergia con il territorio circostante. Brugnato 5Terre Outlet Village è anche l’unico Centro a offrire un’eccezionale offerta gastronomica grazie al Padiglione del Gusto dove è possibile degustare il meglio delle eccellenze territoriali e prodotti tipici locali.

Advertisements