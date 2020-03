Teatro Civico, modifiche e conferme del programma dal 2 al 10 marzo

LA SPEZIA- Il Teatro Civico informa il gentile pubblico che la programmazione nei giorni dal 2 al 10 marzo 2020 si articola come segue:

– Concerti a Teatro: Il concerto di Cristina Zavalloni e Tetraktis Percussioni è stato posticipato al 20 aprile per esigenze degli artisti. Il concerto previsto inizialmente per giovedì 5 marzo al Teatro Civico della Spezia, la relativa guida all’ascolto e l’incontro tra i musicisti e gli studenti del Conservatorio di musica “G. Puccini” non sono pertanto annullati ma solo rimandati. Gli abbonamenti e i biglietti già venduti restano comunque validi per la nuova data del 20 aprile.

– Spettacolo Angelo Pintus : confermato come da programma venerdì 6 marzo (ore 21)

– Recital Maestro Paolo Restani: il Recital del Maestro Paolo Restani, previsto il 10 marzo 2020, è rinviato a data da destinarsi per cause di forza maggiore. È previsto il rimborso delle prevendite già acquistate online o presso i rivenditori autorizzati. Acquisto on-line: ogni acquisto on-line è stato automaticamente annullato. L’importo speso tornerà disponibile sul saldo contabile della carta di credito utilizzata in tempi brevi. Contattare vivaticket.it per maggiori informazioni. Acquisto presso il Botteghino del Teatro Civico della Spezia: gli acquirenti potranno chiedere il rimborso, previa restituzione del biglietto integro di ogni sua parte, presso il Botteghino del Teatro Civico, entro e non oltre martedì 17 marzo 2020.

Terremo costantemente aggiornati i nostri spettatori su eventuali ulteriori variazioni del cartellone.

Per informazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00

Advertisements