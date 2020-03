Prospezia Ciassa Brin: “Il nostro punto di ascolto funziona”.

LA SPEZIA- L’associazione Prospezia Ciassa Brin, nata dalla voglia di un gruppo di abitanti del quartiere umbertino, per portare aggregazione e, in particolare, amalgamare persone diverse per politica, religione ed etnia, riuscendo a coinvolgere sempre più persone. Inoltre, anche se può apparire che Prospezia Ciassa Brin si occupi solo di organizzare feste, cosa non semplice e che richiede molto impegno, il nostro impegno è anche sociale, indirizzato alla salvaguardia del quartiere, monitorando e segnalando i disagi e le problematiche alle istituzioni ed autorità competenti.

Proprio per questo scopo, a maggio dell’anno scorso, abbiamo creato un punto di ascolto nella nostra sede di Via Castelfidardo 1/a angolo via Roma il martedì dalle 16 alle 18 ed il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. In meno di un anno abbiamo raccolto più di 60 segnalazioni e le abbiamo girate via mail agli assessori ed agli uffici di competenza.

La maggior parte dei casi, nel possibile, sono stati risolti.

Vi aspettiamo.

Il presidente di Prospezia Ciassa Brin

Andrea Canini

Il vice presidente

Nadia Zaborra

