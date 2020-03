Il Gruppo Volpi salva l’ Interporto di Venezia e il Terminal intermodale Adriatico

La Intels, attraverso la Rivers Docks, società del gruppo Orlean Invest Holding che da oltre 40 anni gestisce il più importante Oil Service Center della Nigeria, ha acquisito gli assets di Interporto di Venezia e del Terminal Intermodale Adriatico di Marghera.

Tali società dal 2013 erano affidate ad una gestione commissariale che ha tentato in più riprese di reperire sul mercato un interlocutore industriale affidabile, in grado di traghettare il gruppo verso prospettive più stabili, ma nessuna delle opzioni prese in considerazione è stata poi in grado di concretizzare un’offerta seria e affidabile.

Il Gruppo Volpi invece, con un investimento di circa 19 m.ni di Euro tra acquisto delle partecipazioni e acquisto dei crediti dal ceto bancario, ha elaborato un progetto industriale che prevede un sinergico completamento delle attività già svolte in Africa nei confronti delle principali compagnie petrolifere, con un ampliamento della gamma di servizi offerti e conseguenti positivi riflessi produttivi ed occupazionali sul territorio veneto. Sono inoltre previsti ulteriori investimenti utili ad processo di modernizzazione progressiva dell’attività svolta, oltre ad un piano di razionalizzazione logistica finalizzato a rendere più efficiente e competitivo il comparto industriale di riferimento.