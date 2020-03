I “Sei personaggi” al Teatro degli Impavidi mercoledì 4

SARZANA- Si alza il sipario con un capolavoro del teatro italiano e con uno degli autori che meglio ha saputo indagare il nostro rapporto tra vita e arte, reale e virtuale.

Mercoledì 4 marzo per la prima volta al Teatro degli Impavidi protagonista sarà il regista e attore Michele Sinisi con la sua originalissima visione dei Sei personaggi, tra incursioni meta teatrali, prove aperte e nuovi ospiti ogni sera. E prima dello spettacolo, alle ore 20, si terrà un incontro con il pubblico di introduzione e avvicinamento allo spettacolo a cura della rivista di approfondimento Stratagemmi – Prospettive Teatrali coordinato dalle studiose Maddalena Giovannelli e Francesca Serrazanetti. (a cui seguirà un aperitivo per tutto il pubblico).

Un lavoro che offre al pubblico l’occasione per confrontarsi con la grande domanda: che cosa rimane dell’arte nell’epoca della sua riproducibilità digitale? Uno spettacolo matrioska, se così si può dire, in cui il piano meta-teatrale già presente nel testo viene portato all’estremo generando un cortocircuito dove attori, personaggi e pubblico convivono e si mescolano in un happening unico e irripetibile ogni sera.

Note allo spettacolo

Quando lo spettacolo debuttò nel 1921, al Teatro Valle di Roma, la platea contestò la pièce al grido: “Manicomio! Manicomio!”. Il pubblico si trovò di fronte a qualcosa di completamente inedito, un assalto alla forma del teatro borghese, una non-storia in cui a essere messi sotto indagine non erano solo il meccanismo teatrale e la creazione artistica, ma lo stesso rapporto tra realtà e finzione.

Nel tempo, però, i Sei Personaggi sono passati da essere una pietra di scandalo a testo “classico”, da matinée per le scuole, un pezzo da museo della letteratura italiana.

Mettere in scena questo testo oggi significa muoversi in una mediasfera dove il confine tra vita privata, storytelling, informazione e manipolazione è sempre più labile. Senza contare che lo stesso concetto di “io” è profondamente mutato, moltiplicandosi e sfaccettandosi su tutti i nostri device e account social, in un’oscillazione continua tra realtà e rappresentazione.

A quasi cento anni di distanza, Sei personaggi in cerca d’autore è ancora l’opera che meglio indaga il nostro rapporto tra vita e arte, reale e virtuale. Tra incursioni meta teatrali, prove aperte e nuovi ospiti ogni sera, l’opera di Pirandello è l’occasione per confrontarsi con la grande domanda: che cosa rimane dell’arte nell’epoca della sua riproducibilità digitale?>

Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello – il nome dell’autore in questo allestimento è diventato parte del titolo – è uno spettacolo matrioska, se così si può dire, in cui il piano meta-teatrale già presente nel testo viene portato all’estremo generando un cortocircuito dove attori, personaggi e pubblico convivono e si mescolano in un happening unico e irripetibile ogni sera.

Per info e prenotazioni 3464026006 o teatroimpavidi@associazionescarti.it

BIGLIETTI

*1° classe (platea e prima fila dei palchi centrali)

intero: 27€ – ridotto over65 e CRAL: 25€ – studenti: 20€

*2° classe (seconda fila palchetti centrali e prima fila palchetti laterali)

intero: 24€ – ridotto over65 e CRAL: 22 – studenti: 18€

*3° classe (seconde file palchetti laterali e prime file palchetti laterali lato palco)

intero: 20€ – ridotto over65 e cral: 18€ – studenti:14€

*4° classe (palchetti laterali lato palco)

intero: 16€ – ridotto over65 e cral: 15€ – studenti:10€

* 5° classe (posti a visibilità parziale)

intero: 8€ – studenti 6€

Biglietti acquistabili presso

Teatro degli Impavidi, IAT Sarzana, Biglietteria Teatro Civico, Il Dialma – Cantiere Creativo Urbano

Orari biglietteria Teatro degli Impavidi

mar, mer, gio, sab h 09.00 – 12.30

giov anche h 16.00 – 19.00

BIGLIETTERIA ONLINE (con sovrapprezzo per spese di commissioni vivaticket)

https://www.vivaticket.it

