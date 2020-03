“Boston Marriage” a Castelnuovo Magra per Teatrika Scenari: si parte giovedì 5 marzo.

CASTELNUOVO MAGRA- Ecco finalmente in scena il primo spettacolo alla sesta edizione di “Teatrika Scenari” la rassegna di teatro contemporaneo proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra (SP) con la direzione artistica e organizzativa della Compagnia degli evasi: “Teatrika Scenari”, sorella invernale dell’ormai consolidata “Teatrika” ancora in fase di preparazione per la canonica settimana di fine giugno, dopo il successo della prime cinque edizioni, ribadisce l’intento di offrire al pubblico un’offerta teatrale di qualità nel periodo di fine inverno.

Si inizia giovedì 5 marzo alle 21:15 con la Compagnia Teatro dell’Allodola che metterà in scena “Boston Marriage“ di David Mamet, il grande drammaturgo e sceneggiatore statunitense autore di capolavori come „Il postino suona sempre due volte“ o „Gli Intoccabili“ per la traduzione di Masolino d’Amico, con la regia di Arturo Di Tullio, costumi e scene Maria Pia Barbenti, in scena le bravissime Monica Faggiani, Valentina Ferrari e Maria Carolina Nardino.

La commedia, 75 minuti, debutta in prima nazionale a Teatrika Scenari. <Un salotto borghese di fine 800, racconta Valentina Ferrari, Anna e Claire si ritrovano dopo una lunga separazione. Un tempo si sono amate. Ora ciascuna vuole qualcosa dall’altra. Ma i rispettivi desideri sono incompatibili. La guerra è dichiarata e le armi sono le parole. Un gioco al massacro senza esclusione di colpi. Spettatrice involontaria una giovane cameriera, ingenua e maldestra, ora capro espiatorio ora oggetto del desiderio nella guerra delle due protagoniste. Equivoci, colpi di scena, finte lacrime, colpi bassi, spregiudicati ricatti in un esilarante e sorprendente gioco delle parti. Donne di carattere che stupiscono e divertono in una commedia tutta al femminile dove il linguaggio diventa il campo minato attraverso il quale la guerra si può solo vincere o perdere>.

<Abbiamo scelto di iniziare la rassegna con questo debutto nazionale , dice il direttore artistico Alessandro Vanello, è una grande soddisfazione avere un testo del grande David Mamet, spero che questo possa stimolare il pubblico ad accogliere nel migliore dei modi Teatrika Scenari, nella speranza che questo possa fare da apripista per gli altri cinque spettacoli in cartellone, che verteranno su diversi generi teatrali, per offrire una ampia scelta agli appassionati spettatori che da anni seguono i nostri progetti, anche se, come in questo caso, finanziati dai soli incassi delle serate>.

Come da tradizione anche per questa edizione c’è la possibilità di prenotare gli apericena dell’Arci Wave al numero 3475454359, inoltre lo spettatore che conserva il biglietto dello spettacolo che ha visto a Teatrika Scenari e lo presenta al botteghino del Teatro degli Impavidi di Sarzana, avrà una riduzione al successivo spettacolo in cartellone. Lo spettacolo si terrà nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara di Castelnuovo Magra, in via Carbonara n.32, che sarà per l’occasione adibita a teatro, con palco rialzato. La rassegna è abbinata alle iniziative culturali promosse dall’Arci Sarzana Valdimagra.

Info e prenotazione biglietti o abbonamenti al 3358254436. www.evasi.it – compagnia@evasi.it – http://comune.castelnuovomagra.sp.it – http://www.quicastelnuovo.it

