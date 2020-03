Narciso, fiore del mese di marzo

Con le loro grandi macchie in giallo e in bianco, i narcisi danno ufficialmente il via alla primavera. Fiore dalla potente simbologia, é noto per essere emblema dei vanitosi, dei presuntuosi e degli egoisti e rappresenta l’incapacità di amare. Simboleggia però positivamente anche l’autostima, le persone forti e sicure di sé.

Il nome deriva dal greco narkào (=stordisco, con riferimento all’odore penetrante ed inebriante dei fiori) ed è una pianta usata anche in erboristeria poiché ha numerose qualità antiinfiammatorie, nonostante il suo bulbo sia estremamente velenoso, causa persino di morte in caso di ingestione accidentale.

Advertisements