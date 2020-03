Spezia, le palle… girano! A testa alta… nonostante la sconfitta

BENEVENTO- Era una prova del “9” quella di oggi a Benevento, contro la capolista del campionato, per i ragazzi di mister Italiano. Secondo me è stata superata malgrado la sconfitta e il risultato bugiardo per quanto si è visto in campo al “Vigorito”.

Lo Spezia avrebbe meritato eccome, ma tra il dire e il fare ci sono stato episodi poco chiari che ne hanno fatto la differenza: uno su tutti la ingiusta espulsione di Mora alla mezz’ora del primo tempo, quando gli aquilotti erano in vantaggio con un altra rete di #bigpapa Gyasi. Rimanendo in inferiorità numerica lo Spezia alla distanza ha dovuto subire il nervosismo sin troppo dimostrato, dai ragazzi di mister Inzaghi. Il Benevento è forte e meritata senz’altro la promozione in serie A ma oggi contro lo Spezia ha dovuto soffrire eccome, con un uomo in più per oltre metà incontro per avere ragione della formazione della nostra città. Insomma il direttore di gara Volpi non porta per niente bene quest’anno: gli aquilotti proprio con lui in campo avevano perso a Pisa (idem al “Picco” contro il Crotone) l’ultima volta.

Adesso riposo e ricaricare le batterie in fretta, visto che mercoledì sera per il turno infrasettimanale, in posticipo arriverà al “Picco” il Pescara, dove tutto iniziò da lì. Unico dilemma: a porte chiuse o no? Speriamo di essere presenti per sostenere le aquile, se lo meritano eccome nonostante questa battuta d’arresto non del tutto meritata…

Cristiano Sturlese

