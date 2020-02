English Movie al Nuovo: in programma “Piccole donne” e “1917”.

LA SPEZIA- Continua al la rassegna del cinema “Il Nuovo” della Spezia dedicata ai film in lingua (sottotitolati in italiano). Una rassegna che comprende film importanti, vederli in lingua è un’esperienza toccante. E ogni anno, il cartellone, incrementa sempre più il numero dei partecipanti: un’idea vincente che ha dato, nel corso degli anni, i risultati sperati. Un’iniziativa che, nella sua semplicità, è carica di significato, oltre che innovativa. Viene realizzata in un cinema storico che resiste anche per promuovere film di grande spessore culturale. Ed è un’opportunità per la città, anche per ripassare l’inglese. i migliori film della stagione in versione originale inglese, ma anche francese, tedesco e spagnolo… con sottotitoli in italiano.

Questa settima sono due le opportunità con il film di Sam Mandes : lo spettacolare 1917 Il film di guerra moderno per antonomasia, formalmente audace, traboccante di ritocchi digitali finalizzati a far sembrare che non ce ne siano, politicamente universale, una storia di fratelli, di sopravvivenza, di onore e di follia militaresca. Unisce Gravity a Il giorno più lungo a The Raid – Redemption, il cinema digitale, il B movie promosso a serie A e il cinema classico” Il film è programmato da giovedì 27 febbraio a domenica 1° marzo in doppia versione ( orari sul sito www.cinemailnuovolaspezia.it).

Si prosegue, da lunedì 2 a mercoledì 4, con “Piccole donne“. Dopo la consacrazione nel semi-autobiografico Lady Bird, la talentuosa Greta Gerwig adatta per il grande schermo il classico di Louisa May Alcott, ripercorrendo la vita, le aspirazioni e l’ansia di autoaffermazione delle quattro sorelle March – e in particolare di Jo (Saoirse Ronan), aspirante scrittrice e sua alter-ergo – nell’America all’indomani della Guerra di Secessione. Nel cast stellare anche Meryl Streep, Timothée Chalamet, Louis Garrel e Laura Dern.

