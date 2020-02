Referendum del 29 marzo, nasce a Spezia il “Comitato per il NO”.

LA SPEZIA- Si è costituito anche alla Spezia il comitato per il No alla riduzione dei parlamentari in vista del referendum che chiamerà gli italiani alle urne il prossimo 29 marzo per confermare o abrogare la legge costituzionale voluta dai 5 Stelle a poco più di 3 anni dal tentativo di riforma renziano che per fortuna fu bloccato dal voto popolare. Il referendum è confermativo e il voto sarà valido comunque, non essendo previsto il quorum.

La legge costituzionale riduce i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. L’obiettivo, populistico, è di ridurre i costi della politica risparmiando 500 milioni di euro a legislatura. La riforma non interviene sull’iter di approvazione delle leggi poiché resterà un bicameralismo perfetto: riducendo la rappresentanza si riuscirà solo a ridurre lo spazio democratico e rappresentativo, allargare enormemente i collegi elettorali e tenere fuori le opposizioni.

Il risparmio è quantificabile in 50 milioni di euro all’anno, corrispondente allo 0,007% del debito pubblico. Di fronte a una cifra pressoché ridicola per il bilancio dello stato, gli italiani pagheranno pesantemente la riduzione dello spazio democratico: con la nuova riforma ciascun deputato dovrebbe portare in parlamento le istanze di più di 150.000 cittadini, un senatore di 300.000.

Tale legge non riforma i poteri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,riduce gli spazi di rappresentanza,al punto che in diverse regioni sarà impossibile eleggere parlamentari di minoranza. In altre parole, per operare un risparmio di risorse insignificante,si rende la democrazia ancora più debole.

E’ sbagliato riformare la Costituzione con il calcolatore in mano senza valutare le conseguenze sulla nostra democrazia e su tutto l’assetto istituzionale. I veri risparmi si ottengono riducendo stipendi e privilegi ai parlamentari e non sforbiciandone il numero.

E’ sbagliato non tenere conto del fatto che la riduzione dei parlamentari ci porterebbe verso un bipolarismo forzato mentre, come prevede la Costituzione, la reale democrazia è quella che dispone, per le forze politiche di minoranza presenti in Parlamento, lo svolgimento di un ruolo attivo di controllo e di denuncia e la possibilità di poter diventare esse stesse maggioranza

E’ sbagliato cercare un’impossibile uniformità con gli altri stati europei che hanno storia politica, costituzioni e sistemi elettorali diversi dai nostri.

La Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo deve, casomai, essere ancora applicata fino in fondo, a oltre 70 anni dalla sua promulgazione. Per questo occorre fermare ogni tentativo di distorsione, chiedendo agli italiani un blocco attivo alla sua difesa, non cadendo nei facili richiami populistici di cui oggi, forse, qualcuno comincia a pentirsi.

Nella provincia spezzina saranno organizzate in questo mese numerose iniziative per informare correttamente la cittadinanza sul voto del prossimo mese.

Ogni cittadino può aderire scrivendo un’email a comitato.perilno.sp@gmail.com.

IL 29 MARZO NOI VOTIAMO NO

Comitato per il NO – La Spezia