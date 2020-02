Grande successo a Berlino per “Dimensione Danza La Spezia”.

LA SPEZIA- Grande successo per tre allieve della scuola Dimensione Danza di La Spezia. Dopo aver ottenuto infatti nel corso del 2019 molti riconoscimenti nei più importanti concorsi nazionali di danza ed essersi distinte , ottenendo la possibilità di accedere a stage e percorsi formativi di altissimo livello, le giovani Kayla Papini, Arianna Viviani e Noemi Lo Cascio hanno ricevuto l’invito a partecipare ad un concorso internazionale che si è svolto domenica 23 febbraio a Berlino, per rappresentare l’Italia.

La sola partecipazione ad un contesto così prestigioso era già un attestato importante del valore delle ballerine, ma le performance che hanno presentato sono state accolte dalla giuria internazionale ( con grande entusiasmo e hanno ottenuto risultati importanti. Le coreografie presentate ((Singoli: Kayla Papini: Rise of the Shandows e Dove il mare luccica, Arianna Viviani – Clessidra, Noemi Lo Cascio- Maybe)(Coppia : Noemi Lo Cascio-Arianna Viviani – Io non ho paura), hanno consentito alle ragazze di ottenere: Kayla Papini III posto in singolo, Noemi Lo Cascio e Arianna Viviani II posto in singolo a parimerito, II posto in coppia Arianna Viviani- Noemi Lo Cascio).

Questi prestigiosi piazzamenti hanno garantito alle tre allieve di vincere svariate borse di studio e proseguire in un percorso formativo di primissimo livello e conferma la soddisfazione per le ragazze di vedere riconosciuto il loro valore. Va sottolineato che il percorso di formazione offerto da Dimensione Danza da anni permette a molti allievi di perfezionarsi e coltivare nel modo migliore il proprio talento. Le coreografie presentate poi, magistralmente eseguite dai tre giovani talenti, particolarmente suggestive ed efficaci, sono state ideate da Laura Carassale e Marina Setti che ormai ci hanno abituato a performance di livello assoluto.

