“Fellini 100”: “La dolce vita” al cinema “Il Nuovo”

LA SPEZIA- La sala cinematografica spezzina continua a festeggiare l’anniversario del grande regista.

Sabato 29 marzo alle ore 15.00 proiezione per il film del 1960 con Marcello Mastroianni: Fellini 100 la retrospettiva dei “cult” continua con “La dolce vita“, senza dubbio uno dei più iconici della storia del cinema italiano e non solo.

Diretto nel 1960 su soggetto dello stesso Fellini, di Tullio Pinelli e di Ennio Flaiano, “La dolce vita” è articolato in episodi e ha per protagonista Marcello Mastroianni, che proprio con questo capolavoro iniziò la sua straordinaria collaborazione artistica con Fellini.

L’attore veste i panni di Marcello Rubini, un giornalista che si occupa di cronaca scandalistica, ma aspira a diventare uno scrittore. Le sue vicende si calano in una Roma incantata e smarrita, in bilico tra sogno, realtà e simbolo, abbagliata dai flash dei paparazzi all’inseguimento delle star e travolta da una modernità che sempre più taglia i legami con le radici.Fra gli interpreti compaiono numerose stelle internazionali dell’epoca, tra le quali naturalmente Anita Ekberg, protagonista dell’indimenticabile scena nella fontana di Trevi.Il film vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1960 e l’Oscar per i costumi nel 1962. Nel 1960 Fellini conquistò anche il David di Donatello per la regia, mentre nel 1961 La dolce vita ottenne tre Nastri d’Argento: per il migliore attore, andato a Mastroianni, per la scenografia e per il soggetto originale.

