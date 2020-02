La donna del mese: Nasrin Sotudeh

Nasrin Sotudeh è un’avvocatessa iraniana, attivista per i diritti umani. Si batte da sempre per il riconoscimento dei diritti civili e contro la pena di morte. Più volte incarcerata, nell’aprile dello scorso anno è stata condannata dal Tribunale di Teheran a 33 anni di carcere, nonché a 148 frustate. La sua colpa? Aver difeso le donne che si erano tolte il velo in pubblico: da qui le accuse di “incitamento alla corruzione e alla prostituzione” e “commissione di un atto peccaminoso”. Nasrin, inoltre, aveva criticato un nuovo codice penale che consente solamente a un ristretto numero di avvocati di rappresentare imputati di crimini contro la sicurezza nazionale

Nel 2012 ha ricevuto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero assegnato dal Parlamento europeo.

Da 33 gli anni di carcere sono diventati 12, perché la legge prevede che, in caso di condanna per più reati, si debba scontare solo quella per il reato più grave.

Il mese scorso a Firenze si è svolta una grande manifestazione per esprimere solidarietà a Nasrin e alle tante donne israeliane che, scese in piazza per lei, hanno anch’esse rischiato di finire in carcere. Del suo caso si sta occupando anche Amnesty International. (www.amnesty.it).

In tutto il mondo ci sono state mobilitazioni per chiederne la liberazione, con gli avvocati in prima fila.

Abbiamo voluto dedicare a lei e a tutte le donne ancora vittime di leggi ingiuste questo appuntamento con la donna del mese, augurandoci che Nasrin sia presto libera.

(Si ringrazia Flavio Fenici di Firenze per la segnalazione e le foto)

