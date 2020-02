Incontri d’Autore a Fezzano, sabato 29 arriva Zibba.

PORTO VENERE- Sabato 29 febbraio, a partire dalle ore 20.00, Zibba sarà il protagonista degli Incontri d’Autore presso O chi o a cà toa di Fezzano (Via Paita 6, Portovenere SP, info e prenotazioni +39 32 846 888 76).

Sarà l’occasione per vivere un viaggio musicale che spazierà in tutta la sua produzione discografica e di ascoltare dal vivo, in acustico, “JAGER” l’ultimo singolo uscito all’inizio del 2020 per l’etichetta discografica INRI. In questa potente dichiarazione d’affetto e di amicizia, il cantautore ligure tratteggia abitudini e inquietudini a Milano, città in cui la libertà può diventare solitudine. Questo brano è solo l’inizio di una nuova serie di canzoni intrise di sana malinconia con cui raccontare luci e ombre dell’amore e lenirne il tormento.

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!

Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un “Luogo di Resistenza Artistica” dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma. Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d’autore.

Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le nostre migliori portate caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta ad esaltare i sapori della cucina locale, con particolare riguardo al pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana. Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

Menù degustazione (Bevande Incluse) + CONCERTO €35,00.

Piatti di mare (prevalentemente) e terra; un percorso gastronomico di tradizione e innovazione legato al territorio a Km zero.

Su richiesta disponibile Menù solo Terra o Vegetariano.

