Al via la VI° edizione di Teatrika Scenari.

CASTELNUOVO MAGRA- Sono già aperte le prenotazioni per l’acquisto degli abbonamenti agli spettacoli teatrali della VI edizione di “Teatrika Scenari”, la rassegna nazionale di teatro contemporaneo proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra (SP) con la direzione artistica e organizzativa della Compagnia degli evasi. Sorella dell’ormai consolidata “Teatrika” ancora in fase di preparazione per la canonica settimana a cavallo fra giugno e luglio, Teatrika Scenari si prefigge l’intendo di dare al pubblico un’offerta teatrale di qualità nel periodo invernale: gli spettacoli si terranno nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara di Castelnuovo Magra, in via Carbonara n.32, tutti i giovedì sera del prossimo mese di marzo, con inizio alle ore 21:15 , la Sala Convegni sarà per l’occasione adibita a teatro, con palco rialzato e 100 posti a sedere. Il costo dei biglietti è di €10 con ridotto a €7,50 per i soci Arci, per i minorenni e gli over 65 , ed è offerta la possibilità di risparmio con l’acquisto di un abbonamento al prezzo calmierato di €35 per assistere ai cinque spettacoli in cartellone, la prevendita è solo via cellulare, chiamando o messaggiando al numero 3358254436 si potranno prenotare gli abbonamenti e i biglietti da ritirare la sera di spettacolo. La rassegna è abbinata alle iniziative culturali promosse dall’Arci Sarzana Valdimagra. Apericena prenotabili al 3475454359.

Ecco il cartellone: si inizia giovedì 05 marzo, con una “prima nazionale” la Compagnia del TEATRO DELL’ALLODOLA di Milano debutterà con “BOSTON MARRIAGE” di David Mamet, una commedia, Anna e Claire si ritrovano dopo una lunga separazione, un tempo sono state una coppia molto affiatata: nessun dizionario lo conferma, ma secondo Mamet l’espressione «Boston Marriage» era in uso, una volta, per alludere a una unione omosessuale; in ogni caso sono inevitabili gli echi del titolo del romanzo The Bostonians [1886] sulle prime femministe. Domenica 8 marzo, fuori abbonamento, per la Festa della Donna, sarà la Compagnia degli Evasi a mettere in scena “IN PIEDI SIGNORI DAVANTI A UNA DONNA!” di Marco Balma, uno spettacolo di poesie, citazioni, dedicate alla “Donna” con allegria e commozione, e le canzoni cantate dalla bravissima Camilla Rinaldi. Giovedì 12 marzo sarà dedicata alla risata con la COMPAGNIA DEL MOLO, di Viareggio, che metteranno in scena GLI ALLEGRI CHIRURGHI per gentile concessione della Mtp Concessionari Associati Srl (Roma), una farsa esilarante che scivola tra equivoci e situazioni paradossali nata dalla penna dell’autore inglese Ray Cooney, creatore di altre commedie campioni d’incassi come “Taxi a due piazze” e “Se devi dire una bugia dilla grossa”. Giovedì 19 marzo la Compagnia Teatro Garage di Genova proporrà l’intenso “3-4-3 DESTINAZIONE AUSCHWITZ” di Lorenzo Costa che narra la storia del mitico Arpad Weisz che tra gli anni venti e i primi anni trenta è stato l’innovatore del calcio. Un precursore, che grazie alle sue intuizioni ha ottenuto risultati straordinari con le squadre che ha allenato: dall’Inter al Bologna, dal Bari al Novara. Giovedì 26 marzo giornata dedicata al ricordo delle vittime innocenti della mafia con il bellissimo “SANGUE NOSTRO” interpretato dal noto volto televisivo Fabrizio Coniglio e da Alessandra Schiavoni , alle 17 per i ragazzi e in replica alle 21:15, che ricorderanno la drammatica vicenda della strage di Pizzolungo del 1985: il bersaglio dell’attentato mafioso è il giudice Carlo Palermo, vivo per miracolo, salvato proprio dal passaggio della macchina su cui viaggiavano i fratellini e la mamma di Margherita Asta, che invece muoiono sul colpo; la signora Asta, unica superstite, interverrà con un collegamento telefonico. A chiudere la rassegna, giovedì 02 aprile, il gradito ritorno della COMPAGNIA DEL CALZINO di Parma, che direttamente dal recente debutto al Fringe Festival di Torino, proporranno l’acclamato „RESTA“ di Silvia Marchetti, monologo interpretato da Giulio Federico Janni, già attore della Compagnia di Alessandro Gassman : la vicenda di Josef Canetti uno stimato professore di mezz’età, i cui allievi rifiutano di rivolgergli la parola poiché lo ritengono responsabile della tragedia accorsa a Margherita, una sua allieva. Può un dubbio per distruggere una vita.?

Anche per questa edizione due fine settimana dedicata alla FORMAZIONE TEATRALE attraverso due laboratori intensivi rivolti agli attori o aspiranti tali: LORENZO COSTA Teatro Garage Genova 20,21,22 marzo 18 ore di workshop sul monologo dal „NOVECENTO“ di Alessandro Baricco €100; ALESSANDRA SCHIAVONI Teatro Stabile Genova, 27,28,29 marzo 18 ore di workshop „MOVIMENTO|SPAZIO|PAROLA“ €100. Info abbonamenti e prenotazioni al 3358254436 www.evasi.it – compagnia@evasi.it – comune.castelnuovomagra.sp.it – www.quicastelnuovo.it

