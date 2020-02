Jeremy James Meyer da Bacchus martedì 25

LA SPEZIA- Martedì 25 febbraio alle ore 21,30 l’osteria Bacchus è lieta di presentare direttamente da Portland il songwriter Jeremy James Meyer.

Arriva dall’Oregoncarismatico storyteller nella piena tradizione folk americana.Un poeta con la chitarra, sempre in giro per il mondo per portare la sua musica in ogni angolo.

In versione trio presenterà i brani del suo nuovissimo Ep Bobbie’s House, un concentrato di roots folk e soul.