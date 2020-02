Corso per la formazione dei nuovi giudici del palio, al via le iscrizioni

LA SPEZIA- Parte il nuovo corso volto alla formazione dei giudici che lavoreranno per la buona riuscita del prossimo Palio del Golfo. Le lezioni si terranno in via Bosco, presso la sede del Comitato delle Borgate e avranno inizio nel mese di marzo, compatibilmente alle ordinanze sulle misure urgenti per il contenimento del Coronavirus.

Il corso avrà inizio il 6 marzo e si svilupperà poi nelle seguenti date: 13, 15 e 27. I nuovi giudici saranno formati affinché possano lavorare per la buona riuscita del prossimo Palio del Golfo. Le lezioni saranno tenute da membri della Lega Canottaggio.

Si spiegheranno gli standard di comportamento, si analizzerà il Regolamento e lo svolgimento delle gare oltre ad un focus sulle tecnologie usate dalla Giuria durante le gare come fotofinish, sistema di cronometraggio, lettura codici a barre ecc.

Il giorno 15 marzo in occasione del Palio di San Giuseppe gli aspiranti Giudici affiancheranno sul campo la Giuria per prendere visione dal vivo della organizzazione della stessa.

È richiesta la maggiore età ed il saper utilizzare il PC e cellulari con sistema Android o Ios.

Gli interessati potranno contattare Jacopo Borniotto al numero 328 4323534.

