Suvero: l’ancestrale Carnevale dei Belli e dei Brutti, di Katia La Galante

SUVERO – Sabato 22 febbraio si è ripetuto, come tradizione comanda, il Carnevale Dei Belli e dei Brutti, nello storico borgo di Suvero, nel comune di Rochetta Vara.

Questa manifestazione, che affonda le sue radici nel folclore delle campagne limitrofe a Suvero, ha conosciuto negli anni un rinnovato interesse anche al di fuori del territorio di origine, aumentando così il numero dei partecipanti.

“Il nostro carnevale – ci dice Monica Rossi dell’Associazione Carnevale dei Belli e dei Brutti – è molto antico, le sue origini si perdono nellla notte dei tempi, ed è stato tramandato di generazione in generazione fino a noi. Il carnevale viene chiamato dei Belli e dei Brutti in quanto c’è una doppia maschera: vorrei partire dal significato che sta dietro alla maschera dei Brutti, che sono coloro che cacciano via l’inverno, la stagione morta per i raccolti, mentre i Belli rappresentano l’arrivo della primavera, il buon auspicio per l’abbonadanza dei raccolti. Poi qualcuno ci vede anche la contrapposizione tra il bene e il male, ma noi preferiamo la prima interpretazione. I costumi sono fatti da noi copiando i tessuti poveri dei nostri nonni e dei nostri genitori. Indossarli è come avere una seconda pelle”.

Quest’anno il carnevale è stato arricchito dalla presenza dei Mamutzones Antigos Samugheo, che hanno sfilato per le vie del paese inscenando la morte di Dioniso, rappresentato dalla maschera zoomorfa S’Urtzu, e tenuto per la vita da Su Omadore, il suo guardiano. L’esibizione è accompagnata dal suono dei campacci che ha la funzione di allontanare gli spiriti malevoli.

“E’ la prima volta che ospitiamo i Mamutzones – prosegue Monica Rossi – Ci siamo incontrati al raduno antropologico della maschere, a Tricarico, vicino a Matera, e c’è subito stato un bel confronto tra noi, ci siamo subito piaciuti tanto che il 9 febbraio noi siamo stati ospitati in Sardegna ed ora abbiamo voluto ricambiare.”

Ricordiamo che l’intera manifestazione è curata dall’associazione Carnevale dei Belli e dei Brutti, fondata nel 2017 con lo scopo di preservare le tradizioni di questo particolarissimo e ancestrale carnevale.

Katia LA GALANTE

Advertisements