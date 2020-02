Spezia, le palle… girano! In Sicilia è sempre un punto prezioso.

TRAPANI- Non perdere a Trapani e contro #ilgattonero mister Castori fa sempre notizia in casa Spezia. Gli aquilotti nella lontana trasferta siciliana riescono a proseguire la striscia positiva arrivando al tredicesimo risultato utile consecutivo. I ragazzi di mister Italiano, da queste parti sempre ben ricordato, non altrettanto #ilpanterone N’Zola offeso per quasi tutta la partita da diversi tifosi di casa, non hanno giocato una gran partita ma almeno sono riusciti a non perdere. Guardate che non aver perso ieri ha i suoi “perché“.

Intanto il terreno di gioco: un sintetico gibboso che senza essere stato bagnato è risultano scorbutico per chi come lo Spezia semina gioco. Il Vento poi che dire, c’era per gli aquilotti come per il Trapani, ma volete mettere per chi come i nostri ragazzi non ci è abituato? E poi il direttore di gara: un vero “totem” per chi gioca in casa, ovvero la formazione di casa non perde mai tra le mura amiche, statistiche alla mano, quindi lo aspettiamo con ansia al “Picco”.

Di tutto questo poi mettici alcuni giocatori aquilotti non in giornata brillantissima e così ne viene fuori un pareggio comodo, comodo che accettiamo volentieri, se ripensi poi ai due legni colpiti dalla formazione siciliana. Ci pensa Matteo Ricci ha tirare fuori dal mazzo, ieri un po’ scarno, una giocata-assist per #bigpapa Gyasi che di fatto realizza un gran gol per il pareggio che poi alla fine sarà definitivo. Ci sarebbe anche l’occasione dell’ultimo minuto, quella di Fede Ricci ma va bene così, non possiamo sempre avere la sorte dalla nostra parte. Adesso destinazione ancora sud: Benevento con la prima della classe, con la schiacciasassi: non aggiungo altro…ma solo come dice il mio fedelissimo… #senonoraquando!

Cristiano Sturlese

Advertisements