24 febbraio 2010-2020: domani cerimonia in ricordo del ferroviere Giovanni Magliani a dieci anni dall’incidente alla Stazione Centrale

LA SPEZIA- Domani alle 12.30 presso la stazione Fs della Spezia Centrale si terrà una piccola cerimonia in ricordo di Giovanni Magliani, operaio delle Ferrovie caduto sul lavoro sul binario Porta Arsenale, presso l’ufficio Tronco lavori, la mattina del 24 febbraio 2010.

A dieci anni di distanza il figlio Paolo, una delegazione di Rifondazione Comunista, il consigliere comunale Massimo Lombardi e l’ex vice sindaco Cristiano Ruggia si ritroveranno all’ingresso della stazione, sotto la targa che ricorda i caduti ferrovieri spezzini installata dal comune nel 2012.

Oltre a commemorare quell’assurda tragedia che spezzò la vita ad un uomo di 53 anni nel pieno delle sue forze, ci sarà l’occasione per rimarcare con forza la sicurezza sul lavoro nella nostra provincia, non solo in ambito ferroviario, e il tema forte della giustizia per i parenti delle vittime, che spesso devono attendere anni per la sentenza definitiva.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Advertisements