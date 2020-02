L’artista spezzino Gabriele Landi espone a Siena le sue opere. Un articolo di Giuseppe Rudisi.

SIENA- È l’artista spezzino Gabriele Landi ad esporre le sue opere a Siena, nel prestigioso spazio espositivo Open Zona Toselli. L’evento, dal titolo “Errare Errando + @paroladartista” è promosso da Inner Room e Inner Room Jewelbox, per il ciclo Talents. La mostra di arte contemporanea sarà aperta al pubblico nella città del Palio fino al 15 marzo.

Gabriele Landi è un artista molto conosciuto a La Spezia non solo per le sue opere ma anche per le attività didattiche di sensibilizzazione all’arte contemporanea che svolge con passione e successo presso le scuole della provincia e in laboratori specializzati tra cui il Festival della Mente. È nato a Schaerbeek (Belgio) nel 1971, si è diplomato in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1995 e specializzato in Pedagogia e Didattica dell’Arte presso il Dipartimento Educazione della GAM di Bologna, l’Atelier des enfantas del Centre G. Pompidou di Parigi e il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Landi, in occasione dell’inaugurazione della mostra senese all’Inner Room, dichiara:

“Errare Errando è un motto che ben descrive il mio modo di lavorare. Camminare camminando, sbagliare sbagliando, sbagliare camminando o meglio sbagliare vagando. In questo spazio senese presento due lavori; uno del 2018: “Piccola messa in scena” e “Errare Errando” lavoro a parete del 2019. I due pezzi si sono scelti da soli, l’uno ha chiamato l’altro. Li accomuna la volontà di stabilire un dialogo che non si limita ad una somiglianza formale ma che diventa un modo per generare spazio dove i protagonisti sono la luce e il colore”.

Nella presentazione della mostra, il cui coordinamento teoretico è stato affidato al Dr. Romeo Giuli, le opere di Gabriele Landi vengono interpretate come sculture lignee dipinte, dalle linee taglienti con riverberi accesi che si sospendono nella loro stessa aurea e che si compongono di linee spaziali, di volumi, e di colore, contraddistinte da un’accesa componente di disegno.

Nell’Inner Room Jewelbox è anche esposto un gioiello in emulsione vinilica su argento, frutto della collaborazione tra Landi e gli artigiani di Fusi&Fusi.

Inner room, etichetta di produzione artistica nata in Siena nel 2010 all’interno dello storico negozio Fusi&fusi, organizza ciclicamente mostre e incontri coinvolgendo i talenti dell’arte contemporanea nelle molteplici realtà di ricerca e produzione dell’azienda stessa.

Federico Fusi e Martina Liskovà, curatori dell’esposizione e fondatori di Inner Room sottolineano che nella mostra è fruibile anche @paroladartista, seguitissima pagina social di Gabriele Landi, importante contributo alla cronaca dell’arte contemporanea italiana a carattere enciclopedico, che raccoglie interviste e testimonianze visive di artisti di varie generazioni posti in relazione con il proprio studio o spazio di lavoro, inteso come luogo sia mentale che fisico.

Giuseppe Rudisi

Questo slideshow richiede JavaScript.

inner room© — inner room jewelbox©

per il ciclo Talents ha il piacere di presentare nell’ambito di

OPEN ZONA TOSELLI la mostra di arte contemporanea

Emanuele Landi

Errare Errando+ @paroladartista

Opening 15 febbraio 2020 h 17,30

inner room @ fusi&fusi, Via Guccio di Mannaia, 15 53100 Siena

orario di visita: lun/sab 10.00,13.00-15.30,19.00

