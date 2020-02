Tapmatazz- Uno spettacolo unico alla Fondazione Devlata di Sarzana

SARZANA- Domenica 23 febbraio presso la Fondazione Devlata di Sarzana alle ore 16.00 ( info@fondazionedevlata.eu ), andrà in scena la grande danza, accompagnata da musica dal vivo, a cui sono chiamati a partecipare anche altri musicisti e ballerini, o il semplice pubblico, in una “festa” di arti in dialogo,