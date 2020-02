Goodbye My Lovely 2. Poesie per cuori in fiamme: reading da Aidea con Fabio Ferrari e Gian Paolo Ragnoli

LA SPEZIA- Prosegue presso la sede Aidea Via Persio 27 La Spezia il ciclo di incontri a ingresso libero e gratuito dedicato alla poesia.

Sabato 22 febbraio ore 17.30 Goodbye My Lovely 2. Poesie per cuori in fiamme, reading di Fabio Ferrari e Gian Paolo Ragnoli con accompagnamento musicale. Fabio Ferrari e Gian Paolo Ragnoli appartengono anagraficamente a due generazioni diverse ma la traiettoria della loro ricerca poetica si muove su coordinate simili. La scelta di partire da sé stessi, da quel personale che una volta, quando le piazze erano piene di corpi e di sogni, veniva definito politico e da lì investigare il mondo, pezzo per pezzo, e il linguaggio, parola per parola, nella ricerca, a volte divertita, spesso dolorosa, di un senso, di una direzione. Poesia spesso di sentimenti, ma mai facili, mai dati per scontati, piuttosto smontati e rimontati per provare a capire il loro funzionamento. E soprattutto interrogarsi, sempre e comunque. Perdersi per poi ritrovarsi, cambiati.

Ingresso libero. È gradita la prenotazione

329 7462081, info@aidealaspezia.org – www.aidealaspezia.org

Advertisements