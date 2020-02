Fezzano: Doppio appuntamento tra musica e gusto.

PORTO VENERE- Venerdì 21 febbraio ore 20.00: “Serata a tema: Perché no! Menu di carne tra Liguria e Toscana”.

Sabato 22 febbraio ore 20.00: “Incontri d’autore con Claudio Roncone”

O chi o a cà toa

Via Paita, 6, 19025 Fezzano di Porto Venere

Doppio ricco e gustoso appuntamento questo fine settimana al Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” a Fezzano di Portovenere Spezia (Via Paita 6, info e prenotazioni +39 32 846 888 76).

Venerdì 21 febbraio a partire dalle ore 20.00: “Serata a tema: Perché no!” Un affascinante e ricco viaggio gastronomico con Menu di sola carne tra Liguria e Toscana.

Sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 20.00 nuovo appuntamento con gli Incontri d’Autore e Menu degustazione (Terra e prevalentemente Mare bevande incluse + concerto €35). Protagonista della serata Claudio Roncone che presenta “Canzoni dall’antropocene”, il nuovo lavoro discografico, di prossima uscita.

Si tratta di un album doppio, in cui Claudio tratta con intensità l’era dell’Uomo che distrugge la propria casa: la Terra. Claudio Roncone non è poeta e per questo canta le sue canzoni, ormai più di 200. Non è cantante e per questo recita le sue poesie. Non è musicista e per questo compone partiture meravigliosamente disarmanti.

Nel 2001, con il CD “Rosso e Nero”, vince subito il premio opera prima nella selezione italiana della canzone d’autore e da allora sviluppa un’inesauribile attività concertistica nei più importanti teatri italiani ed esteri.

“E così l’ultimo viaggio non è mai l’ultimo, è sempre il penultimo come quello di Ulisse e di tutti i sognatori, e lo resterà fino a che avrà nuove storie da raccontare … finché i suoi ricordi diventeranno canzoni, le sue mani accarezzeranno le corde della chitarra, e la sua voce continuerà a parlare con tanta intensità al cuore delle persone… è l’arte di afferrare per un istante le cose che guizzano via veloci, leggere, come le lucertole … un filo di luna, la voce del mare, l’odore di pane… cose che appartengono a ciascuno di noi, buona o cattiva gente, angeli o diavoli, pescatori o sirene, o facce di sale che parlano con le vele.” (da “La Repubblica”)

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!

Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un “Luogo di Resistenza Artistica” dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.

Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d’autore.

Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le nostre migliori portate caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta ad esaltare i sapori della cucina locale, con particolare riguardo al pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.

Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

Venerdì 21 febbraio

Serata a tema: “Perché No” –

Menu di sola carne tra Liguria e Toscana

Bevande Incluse * €35,00

Benvenuto: Ananas e prosciutto di cinta senese; uva e finocchiona

Trittico dell’Osteria : Crostino Toscano, Crostino cime di rapa e

Salsiccia di Pignone, Panino con testa in cassetta

Fegatelli in teglia in odor di toscana

Formaggio in foglia

Lasagne Bianche al profumo dell’orto

Pappardelle al Brasato di Chianina

Brasato al Chianti

Prosciutto di Cinta al forno e Patate di Pignone

Dolce della casa

Cantucci e Vin Santo Chianti riserva

Caffè

Costo 35,00€

Bevande Incluse* : Vino Vermentino Ligure o Rosso Spinato

** qualora si desiderino delle Bottiglie particolari o Superalcolici saranno serviti alla carta

Sabato 22 febbraio

Menù Degustazione + CONCERTO

a O chi o a cà toa”

Per info e prenotazioni: 328 468 8876

Gradita prenotazione (possibilità di personalizzare il Menù in base ad allergie e intolleranze)

14 DEGUSTAZIONI (prevalentemente) di Mare

( su richiesta solo Terra o Vegetariano )

dolcetto

Caffè

Vino Vermentino Ligure o Rosso alla spina Cantine Lunae

Costo €35 Bevande Incluse

