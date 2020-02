Piazza Brin, sabato 22 il “Carnevale a Quattro Zampe e non solo”.

LA SPEZIA- Gli eventi del Carnevale Spezzino si concludono, in ciassa Brin, con la decima edizione del Carnevale a “Quattro Zampe e non solo,” in ricordo di Valentina Pesarin, una fantella della ciassa,che troppo presto ci ha lasciati.

Prospezia Ciassa Brin, Marco e Barbara Pesarin sono pronti ad accogliere grandi e piccini sabato 22 febbraio alle ore 14,30 in Piazza Brin insieme ai vostri amici a 4 zampe, ma anche da soli, per divertirci insieme disegnando, colorando, creando con oggetti vari il mondo animale. Saranno con noi Mimo Ramon, i Trucca bimbo, laboratori per bambini, la Ludoteca Civica con la Città dei bambini, Telethon che ci farà conoscere il Centro Clinico Nemo con il progetto ConFido e la pet therapy dell’Ospedale di Arenzano,e tutto questo addolcito dalla cioccolata calda offerta dagli amici della comunità Dominicana,ci si divertirà con i giochi di una volta, con la caccia al tesoro, con la sfilata dei nostri amici a 4 zampe in maschera e per finire in bellezza, la Pentolaccia.

Premi, coriandoli e tante caramelle per tutti.

L’iscrizione è gratuita e tutti i bimbi riceveranno un premio,la competizione la lasciamo ai grandi. Si ringraziano la Provincia e il Comune per il patrocinio.

Vi aspettiamo numerosi!

Barbara Pesarin, Marco Pesarin e Andrea Canini (Prospezia ciassa Brin)

