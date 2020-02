Libreria LIBeRI TUTTI, tre giorni di presentazioni.

Il concetto di femonazionalismo, coniato da Sara R. Farris in questo libro, è già diventato una categoria analitica di riferimento per molte pubblicazioni e dibattiti femministi. Una cornice teorica per leggere un fenomeno inaspettato dell’epoca contemporanea: l’uso da parte dei partiti di estrema destra della rivendicazione dell’uguaglianza di genere per portare avanti politiche islamofobe e razziste.

Sarà presente la co- traduttrice Marta Panighel, introduce Assemblea Non Una di Meno – La Spezia

Oggetto di indagine sono le strategie comunicative della Lega di Matteo Salvini, del Front National francese di Marine Le Pen e del Pvv di Geert Wilders nei Paesi Bassi. Le loro retoriche insistono sull’idea che gli uomini migranti siano un pericolo per le società occidentali dato il loro atteggiamento oppressivo verso le donne. Una narrazione di cui troviamo ricorrenze storiche nelle politiche coloniali impegnate a rappresentare gli uomini Altri come minacce sessuali e le donne Altre come proprietà dei “salvatori” bianchi. Ma il femonazionalismo è una ideologia che scaturisce da un’inedita

intersezione tra nazionalisti, politici neoliberisti e alcune associazioni femministe e donne delle istituzioni. Una convergenza che nasce dalla volontà di mantenere la catena materiale della produzione e della riproduzione sociale. Nascondendo le disuguaglianze strutturali dietro conflitti culturali il femonazionalismo contribuisce alla riorganizzazione neoliberista del welfare. Se gli uomini migranti sono accusati di “rubare il lavoro” o essere dei “parassiti del welfare”, le donne migranti invece permettono agli europei e alle europee di lavorare nella sfera pubblica garantendo

quel lavoro di cura che le ristrutturazioni neoliberiste hanno mercificato: lavori domestici, baby sitting e assistenza per anziani e disabili. Ne viene fuori una contraddizione di fondo: si sostiene di voler emancipare le donne non occidentali relegandole in quella sfera lavorativa da cui i movimenti femministi hanno storicamente cercato di liberare le donne. E riducendo il tema dei diritti di genere a uno scontro di civiltà si legittimano le molteplici forme di oppressione che ancora colpiscono le donne. L’uso contemporaneo del femminismo e dell’uguaglianza di genere come strumenti al servizio dei discorsi nazionalisti e razzisti dev’essere compreso non semplicemente come una «copertura ideologica» in senso

Marta Panighel è dottoranda in Sociologia all’Università di Genova e attivista transfemminista queer. Si interessa di femminismi contemporanei, intersezionalità, razzismo e colonialismo. negativo e limitato, come una distorsione o una bugia. L’ascesa del femonazionalismo deve essere decifrata anche in diretto collegamento con la posizione specifica delle donne occidentali e non occidentali nella catena economica, politica e materiale in senso lato della produzione e della riproduzione.

Venerdì 21 febbraio alle ore 18 presentazione del libro Viola di notte di Ilaria Bianchi (bookabook).

Viola si sente diversa dagli altri. La sua solitudine è così profonda

da spingerla a scrivere i suoi pensieri in un diario per poi lasciarli

in balia del destino sulla ruota panoramica di un luna park l’ultimo

giorno d’estate. Mattia ha una vita perfetta, ma la morte improvvisa di Matteo, il

fratello gemello, apre una voragine all’interno del suo maniacale

controllo su ogni cosa. È in una notte tra tante che salendo sulla

ruota panoramica di un luna park trova il diario di una certa “Viola

di notte”. Leggendolo, Mattia inizierà il suo primo viaggio dentro se

stesso.

Viola di notte è un percorso dentro le debolezze e le paure che

viviamo almeno una volta nella vita. È un viaggio all’interno di un

amore diverso dagli altri, un amore che non si dimentica, un amore in

cui essere quello che si è diventa l’unica regola da seguire per non

sbagliare mai.

Ilaria Bianchi, classe 1980, vive tra la Toscana e la Liguria. E’

cresciuta in un piccolo borgo sul mare, ha studiato Scenografia

teatrale all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Scrive da dodici

anni, Viola di notte è il suo romanzo d’esordio.

Sabato 22 febbraio alle ore 18.30 presentazione del libro Déjà vu altre storie, altro presente (Polidoro Editore).

In Déjà vu ci sono 16 storie, ispirate ad altrettanti classici:

romanzi, racconti, persino poemi, disseminati in un periodo di tempo

che va dall’antichità all’inizio del secolo scorso. Il lettore tra

queste pagine ritroverà il viaggio di Astolfo sulla luna, l’uomo

pirandelliano in cerca di una nuova identità, l’amante crudele di

Zola, l’enigmatico e leggendario Kurtz di Conrad e molto altro, ma in

una luce del tutto nuova. Gli autori, selezionati dalla rivista

culturale Grado Zero, hanno rimodellato le gesta e le caratteristiche

che hanno reso immortali quei personaggi per adattarli ai tempi che

corrono. E così ecco che affiorano internet, i social network, le app

e la condivisione di video online, ma anche le scarpe da ginnastica, i

tour di concerti, la pallamano, l’immigrazione e la Primavera araba;

tenendo fede al patto di mantenere identificabile la fonte

d’ispirazione.

I racconti presenti in questo volume sono di: Giulia Schiavoni, Diego

Di Dio, Fabio Cozzi, Luca Pegoraro, Luigi Antioco Tuveri, Domenico

Mastrapasqua, Luigi Cecchi, Ivan Castellucci, Maurizio Vicedomini,

Beatrice Morra, Luca Franzoni, Andrea Cassini, Paolo Zardi, Massimo di

Palo, Ilaria Petrarca, Rebecca Cicchetti, Antonio Esposito.

Sarà presente Ivan Castellucci, uno degli autori.