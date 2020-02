L’Accademia “Il Sistina” protagonista a Danzainfiera a Firenze

FIRENZE- Un esercito di giovanissime promesse del musical e nuovi talenti della danza, del canto e della recitazione, tutti cresciuti all’interno dell’Accademia il Sistina di Roma, invaderà la Fortezza da Basso di Firenze per partecipare dal 20 al 23 febbraio a Danzainfiera – Dif2020, da 15 anni il più grande ed originale evento fieristico europeo sulla danza e il ballo. Tanti gli appuntamenti che renderanno protagonista a Dif2020 l’Accademia il Sistina, l’officina multidisciplinare per imparare l’arte del Musical fondata nel 2016 e diretta dal regista e produttore Massimo Romeo Piparo: nel corso della manifestazione infatti ci saranno in programma flashmob, incontri con il pubblico, lezioni e audizioni.

Pronti a sbarcare a Dif2020 e a coinvolgere i tanti ragazzi presenti alla manifestazione con la loro energia gli allievi dell’Accademia, tra cui anche il formidabile cast teen di “School of Rock”, il celebre Musical di Andrew Lloyd Webber diretto da Massimo Romeo Piparo interpretato da Lillo Petrolo che ha ottenuto un incredibile successo di pubblico e critica nelle scorse stagioni teatrali: a “scortare” i giovani artisti saranno lo stesso Piparo e molti professionisti della prestigiosa scuola di formazione.

Ecco di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere:

Venerdì 21 febbraio (alle ore 13), dopo il grande successo del tour italiano e varie partecipazioni televisive nei programmi di intrattenimento Rai, si esibirà il Cast Teen del Musical “School of Rock” in occasione dell’apertura del “Musical Il Concorso”, competizione di richiamo internazionale incentrata sul repertorio del musical di tutte le epoche – incluse opere inedite – rivolta a performer non professionisti che vedrà in giuria Matteo Guma e Claudia Tocchi dell’Accademia Il Sistina di Roma. I giovani artisti interpreteranno due brani tratti dallo spettacolo dal titolo “Sei nella Band” e “Sono Io il Re”. Sabato 22 febbraio è previsto l’incontro con il Cast Teen del Musical “School of Rock”: una giornata per condividere emozioni e ricordi, durante la quale i ragazzi, tutti allievi dell’Accademia, incontreranno il pubblico per raccontare la loro esperienza formativa e professionale che li ha visti in scena con oltre 30 artisti e Orchestra dal vivo, nei più importanti teatri italiani. Sempre sabato anche un emozionante flashmob sulle note di “Cats” con gli allievi dell’Accademia Sistina: gli artisti trascineranno il pubblico con un’esibizione del celebre Musical”, uno dei repertori più studiati. Ancora il musical “Cats” in un Workshop dedicato a trucco e parrucco tenuto dai professionisti dell’Accademia il Sistina: a condurre il workshop sarà Chiara Adorno, make-up artist della produzione del musical “We Will Rock You”, l’allestimento internazionale prodotto e diretto da Massimo Romeo Piparo con la rockstar Anastacia. Chiara spiegherà come il trucco e il parrucco del Musical “Cats” siano elementi fondamentali nella realizzazione e nella messa in scena dello spettacolo, e sarà presente nello stand dell’Accademia Il Sistina per ulteriori curiosità e domande.

Ricco anche il calendario delle lezioni: venerdì (alle 11,30) è in programma il Laboratorio Coreografico con Francesca Zaccherini, docente Accademia Il Sistina. Sabato mattina invece sarà la volta delle Lezioni Tap Dance tenute da Marco Rea, docente dell’Accademia il Sistina. Infine, nel pomeriggio di sabato (alle 17.15), è in programma una Lezione/Audizione con coreografie, canto e studio di alcuni estratti del Musical “School of Rock”. Presenti Massimo Romeo Piparo, autore, produttore e regista dei più grandi successi teatrali degli ultimi anni oltre che Direttore Artistico del Teatro Sistina, il Maestro Emanuele Friello, direttore musicale di tante sue produzioni, e i docenti Matteo Guma e Claudia Scimonelli.Durante questa lezione si svolgeranno le selezioni per partecipare alle audizioni de Il Sistina per il corso estivo dell’Accademia, che ormai si è affermata negli ultimi anni come un vero e proprio vivaio di nuovi talenti: dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, la scuola d’arte e spettacolo propone infatti corsi tenuti da una squadra di docenti preparatissimi, tutti professionisti del settore, capaci di sviluppare la creatività degli allievi, insegnando loro le basi teoriche e pratiche. Grazie a un insegnamento svolto “sul campo” (le lezioni si tengono sul palco del Sistina da luglio a settembre) che fa crescere e divertire gli allievi e che offre loro anche un collegamento diretto al mondo del lavoro, nell’Accademia si sono formati alcuni giovanissimi artisti che poi hanno lavorato e continuano a lavorare da professionisti nelle produzioni targate PeepArrow Entertainment.

