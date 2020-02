Round Zero Gym ASD, incontri con l’esperto di coaching Luca Vergassola

LA SPEZIA- Il Dott. Luca Vergassola, Psicologo Clinico esperto di coaching ed Etnopsicoterapeuta in formazione, terrà presso la palestra spezzina Round Zero Gym ASD tre incontri totalmente gratuiti per i soci di quest’ultima.

Il progetto inizierà lunedì 2 marzo e ha come obiettivi la conoscenza del proprio mondo istintivo e pulsionale, dell’origine del combattimento sportivo e dei sistemi motivazionali interni.

La Round Zero propone questi incontri per far sì che i propri soci siano maggiormente consapevoli dei loro meccanismi interni, che siano più motivati e che riescano ad affrontare nel miglior modo possibile le loro difficoltà effettuando un confronto con il mondo dello sport, in particolare del pugilato. Anche in questo caso il maestro Luca Riccardi si dimostra attento alla formazione dei ragazzi sotto tutti i punti di vista affinché raggiungano buoni obiettivi.

In foto il Maestro Riccardi Luca con gli agonisti Paolo Simoncini, Corvi Giacomo, Leonardo Riccardi

