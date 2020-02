Palmaria, giovedì 20 si firma per l’accordo sulla valorizzazione dell’Isola.

PORTO VENERE- Il giorno 20 febbraio 2020, alle ore 15.30, presso la sala Consiliare del Comune di Porto Venere, si terrà l’incontro tra il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, il Sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani e il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Mario Parlagreco per la firma dell’accordo di valorizzazione dell’Isola Palmaria.

Con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, sulla base del Protocollo d’Intesa del 2016, la Marina Militare consente il trasferimento al Comune di Porto Venere di un ampio patrimonio immobiliare sull’Isola Palmaria – ad oggi nella disponibilità della Forza Armata, ma ritenuto non più strettamente necessario per le sue finalità istituzionali – da ricomprendere nel programma di valorizzazione dell’intera isola, con interventi di recupero, restauro e riqualificazione che riguarderanno anche i beni che restano in uso alla Marina Militare.

