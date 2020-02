LA SPEZIA- Il Consorzio “Spezia Vivi il Centro” organizza, per giovedì 20 febbraio alle ore 9 in Piazza Europa un presidio di protesta delle Partite Iva, dettato dal delicato periodo in cui tutti ci troviamo. Si tratta, fanno sapere gli organizzatori, di una manifestazione senza simboli di partito, che si prefigge il solo scopo di manifestare quali siano i problemi legati alla Partita Iva.

La scelta della Piazza è legata esclusivamente alla facilità di raggiungerla.

