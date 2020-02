Spezia, le palle… girano! Aquilotti in volo… da dodici turni!

LA SPEZIA- Adesso è un casino! Sì, perché chi lo avrebbe mai detto a chi contestava qualche settimana fa che lo Spezia potesse raggiungere ora 40 punti ed essere al secondo posto del campionato di serie B? Come si farà a spiegarlo a questi “sogeti“? Scherzi a parte, mister Italiano e i suoi ragazzi raggiungono la quinta vittoria consecutivo, portando a dodici risultati utili consecutivi il volo aquilotto. Ieri al “Picco” neppure un Ascoli molto scorbutico e arcigno ben disposto da mister Stellone è riuscito a contenere gli attacchi dello Spezia. Una partita quasi fotocopia a quella di martedì con il vantaggio ospite ma stavolta con meno gioco brillante nella prima frazione di gioco, grazie anche agli avversari.

Poi nella ripresa lo spostamento di Gyasi a sinistra e l’inserimento di N’Zola #ilpanterone al centro dell’attacco, hanno portato i loro frutti. Intanto Mastinu, anche lui subentrato dalla panchina ha dato vivacità e messo in difficoltà la retroguardia marchigiana e poi un immenso Matteo Ricci a centrocampo ha fatto si che l’ex Entella Troiano cadesse in tentazione, facendosi ammonire due volte per gioco falloso: insomma tutto secondo tradizione di uno Spezia-Ascoli che da qualche anno provoca emozioni e rimonte aquilotte. E poi? E poi ce ne sarebbe da scrivere all’infinito: Bartolomei #ilgladiatoredellagarfagnana ha seminato tempesta servendo i tre assist per il tris aquilotto. Elio Capradossi #ladigaumana con Erlic in difesa hanno retto e molto bene, insomma Spezia da stropicciarsi gli occhi. Un “Picco” più pieno delle altre volte, ma non esaurito ha potuto contemplare le geometrie dello Spezia, grazie anche alla forza mentale che attualmente sorregge il gruppo di mister Italiano. Ora due trasferte consecutive lontane dalla nostra città: personalmente tempo molto di più la prima, quella di Trapani per tanti motivi, rispetto a quella di Benevento in casa della capolista. Staremo a vedere, intanto, calma e piedi per terra ma la febbre arrivata è quella dei 40 punti… forza ragazzi!

Cristiano Sturlese

