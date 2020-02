Il turco in Italia. Dal 22 febbraio al 19 marzo alla Scala di Milano

MILANO – Il fascino della “turcheria” che già ha reso immortale un altro capolavoro comico di Rossini come L’italiana in Algeri trova qui alcune delle pagine più divertenti del genio pesarese. Dopo i successi rossiniani de La gazza ladra e Cenerentola nelle ultime stagioni continua l’omaggio al grande belcanto grazie innanzitutto ad un cast vocale di primissima qualità.

Sarà possibile prepararsi all’ascolto dell’opera, un’ora prima dell’inizio di ciascuna recita, con una conferenza introduttiva, tenuta dal Prof. Cesare Fertonani, aperta a tutti gli spettatori muniti di biglietto presso il Ridotto delle gallerie.

La recita del 22 febbraio 2020 sarà trasmessa in diretta radiofonica

L’OPERA IN POCHE RIGHE

Dopo le recenti riproposte de La gazza ladra e La Cenerentola, il Teatro alla Scala produce un nuovo allestimento del capolavoro comico di Rossini che qui nacque nel 1814, e rinacque grazie all’allestimento di Franco Zeffirelli del 1955 con Maria Callas, per ritornare nel 1997 con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Cobelli. Firma la produzione Roberto Andò, intellettuale e regista di cinema, opera e prosa, e premiato narratore. Diego Fasolis, che ha recentemente inaugurato la stagione operistica del LAC di Lugano con Il barbiere di Siviglia, affronta il suo primo Rossini alla Scala dopo i successi ottenuti con Händel e Mozart, forte di un cast che unisce la facilità belcantistica alla disinvoltura in scena: Rosa Feola, Alex Esposito, Edgardo Rocha e Mattia Olivieri.

Durata spettacolo: 3 ore e 05 minuti incluso intervallo

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

Nuova Produzione Teatro alla Scala

Direttore Diego Fasolis Regia Roberto Andò Scene e luci Gianni Carluccio Costumi Nanà Cecchi

CAST Selim Alex Esposito Donna Fiorilla Rosa Feola Don Geronio Giulio Mastrototaro Don Narciso Edgardo Rocha Prosdocimo Mattia Olivieri Zaida Laura Verrecchia Albazar Manuel Amati

